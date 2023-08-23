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影／台中婦人採菇煮食休克 醫：誤食這種「最會惹事」毒菇

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
光田醫院急診部顏嘉德醫師提醒民眾，不明野菇不要採摘食用，以免毒從口入。記者游振昇／攝影
光田醫院急診部顏嘉德醫師提醒民眾，不明野菇不要採摘食用，以免毒從口入。記者游振昇／攝影

天氣高溫潮濕適合野菇生長，公園常見菌菇遍布，醫師呼籲民眾勿任意碰觸或摘食，台中一名婦人到都會公園踏青看到草地上遍布新鮮野菇便自行採摘回家煮食，吃後約一小時出現中毒症狀緊急送醫，才知道誤食被稱做「最會惹事的毒菇」，有毒的綠褶菇。

56歲黃姓婦人假日到台中都會公園踏青遊玩，看見連日大雨後的草地上長滿新鮮不明野菇，她幼時曾在鄉村居住有農務經驗，自行判定這是可食用的雞肉絲菇，採集許多帶回家煮食晚餐，飯後不久開始出現嚴重腹絞痛、腹瀉，伴有噁心嘔吐，發燒，還有意識昏沉的症狀，家人立即將她送至光田綜合醫院急診就醫。

急診部顏嘉德醫師表示，黃婦家人帶著吃剩的不明野菇將她送到急診，黃婦有血壓低、血氧濃度低、脫水等腸胃炎型中毒症狀，意識昏沉、說不清楚話；從剩餘的野菇外型判斷，婦人疑似將有毒「綠褶菇」誤認為無毒的雞肉絲菇而食用，當天晚餐黃婦自行煮食自己吃，家人並不知道黃婦吃了多少量，難以掌握毒性與毒量，為慎重起見收治住院為其安排相關內科檢查。

肝膽腸胃科林振勝醫師指出，野菇中毒通常屬於急性，沒有特定解藥，治療方式為支持性療法，陸續治療休克、發燒、腹瀉、腹痛、噁心嘔吐與痙攣性疼痛症狀，儘速讓病患恢復意識並評估肝功能，確保沒有永久性的損害。

視食用量多寡，毒性也有可能隨著腸胃道進入腎臟與神經系統，會診腎臟科為病患的肝腎功能監測追蹤，病患出現意識昏沉、暈眩症狀，同步會診神經內科確保中毒未對神經系統造成損傷。

病患住院4天後，病情穩定，解除嘔吐、疼痛和腹瀉症狀，意識恢復，毒性解除無虞，腎臟功能與神統系統皆無受損後出院，她說再也不敢亂採野菇來吃。

顏嘉德醫師提醒，路邊的野菇不要採、不要吃，但若民眾真的因誤食不明菇類造成不適，應盡速就醫，同時保留吃剩的食材帶至醫院，有助診斷與治療；據指出，這種毒菇常出現公園草皮，曾有移工採來吃，中毒死亡。

婦人採摘不明野菇食用後休克送醫，才知是有毒的綠褶菇。圖／光田綜合醫院提供
婦人採摘不明野菇食用後休克送醫，才知是有毒的綠褶菇。圖／光田綜合醫院提供

中毒 意識 醫師

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