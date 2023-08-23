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4歲女童異位性皮膚炎狂癢抓不停 醫提供治療撇步

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
異位性皮膚炎容易讓孩童因發癢而搔抓，形成越抓越癢的狀況，影響生活品質。圖／大千綜合醫院提供
異位性皮膚炎容易讓孩童因發癢而搔抓，形成越抓越癢的狀況，影響生活品質。圖／大千綜合醫院提供

4歲女童小文有異位性皮膚炎，雖然爸媽努力保持環境清潔，也幫小文勤擦保濕劑，但皮膚炎仍不停發作，最後醫師類固醇藥膏，雖然狀況好轉，但擔心類固醇的副作用，停藥一陣子又復發，經朋友建議求診小兒過敏免疫風濕科，醫師建議使用局部免疫抑制劑治療，不僅大幅改善搔癢及發作次數，也沒有類固醇副作用，終於讓小女孩擺脫異位性皮膚炎的痛苦。

大千綜合醫院小兒過敏免疫風濕科醫師林哲民表示，異位性皮膚炎是一種過敏體質造成的慢性疾病，由於皮膚乾燥發炎，孩童容易因發癢而搔抓，然後造成濕疹又引起更嚴重的搔癢，形成惡性循環。針對異位性皮膚炎的治療藥物多以類固醇藥膏為主，但長期使用會有副作用，包括皮膚變薄、血管擴張、痤瘡、毛囊感染等，因此如何使用類固醇藥膏的頻率和時間，以降低副作用的風險非常重要。

他指出，新式局部免疫抑制劑藥膏可抑制異位性皮膚炎的免疫反應，幫助止癢並減少發作次數。由於使用上較不會有灼熱刺癢感，因此適用在較薄的肌膚部位，如臉部、頭頸部及眼皮等輕度至中度異位性皮膚炎，加上局部免疫抑制劑藥膏不含類固醇，所以長期使用不會造成皮膚萎縮或其他副作用，且3個月以上嬰兒即可使用，因此適合作為異位性皮膚炎的維持性藥物。

林哲民提醒，異位性皮膚炎是需要耐心照顧的慢性疾病，除了保濕及藥物治療，平時的環境清潔、過敏原檢測及飲食控制都相當重要，家中孩童若有異位性皮膚炎困擾，可至醫院尋求專科醫師協助，助孩子盡早擺脫搔癢之苦。

林哲民醫師表示，局部免疫抑制劑藥膏不含類固醇，適合做為異位性皮膚炎的維持性藥物。圖／大千綜合醫院提供
林哲民醫師表示，局部免疫抑制劑藥膏不含類固醇，適合做為異位性皮膚炎的維持性藥物。圖／大千綜合醫院提供
林哲民醫師提醒，異位性皮膚炎是需耐心照顧的慢性疾病，除了保濕及藥物治療，平時環境清潔、過敏原檢測及飲食控制都相當重要。圖／大千綜合醫院提供
林哲民醫師提醒，異位性皮膚炎是需耐心照顧的慢性疾病，除了保濕及藥物治療，平時環境清潔、過敏原檢測及飲食控制都相當重要。圖／大千綜合醫院提供

異位性皮膚炎 類固醇 醫師

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