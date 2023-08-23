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環盟籲首屆環境部長薛富盛展壯志 2045淨零排放

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台灣健康空氣行動聯盟葉光芃（右二）、中研院氣候學者汪中和（左二）、雲林健康空氣行動聯盟林富源（左一）、台南社區大學理事長黃煥彰（右一）與雲林縣淺海養殖協會總幹事林家安等，上午在立法院舉行「首屆環境部長薛富盛上任 搶救極端旱澇台灣」記者會，呼籲當年雄心壯志的薛校長如今成為薛部長，是否也可比照宣示台灣提前在2045淨零排放。記者黃義書／攝影
台灣健康空氣行動聯盟葉光芃（右二）、中研院氣候學者汪中和（左二）、雲林健康空氣行動聯盟林富源（左一）、台南社區大學理事長黃煥彰（右一）與雲林縣淺海養殖協會總幹事林家安等，上午在立法院舉行「首屆環境部長薛富盛上任 搶救極端旱澇台灣」記者會，呼籲當年雄心壯志的薛校長如今成為薛部長，是否也可比照宣示台灣提前在2045淨零排放。記者黃義書／攝影

台灣健康空氣行動聯盟葉光芃、中研院氣候學者汪中和、雲林健康空氣行動聯盟林富源、台南社區大學理事長黃煥彰與雲林縣淺海養殖協會總幹事林家安等，上午在立法院舉行「首屆環境部薛富盛上任 搶救極端旱澇台灣」記者會表示，憂心卡努風災掃尾暴雨讓台灣極端天氣警鈴再響，旱澇變成常態化，連袂向首位環境部長薛富盛喊話，要求氣候調適治理升級。並呼籲立即推動「海綿高鐵」、「海綿台積電」、「海綿台鐵」、「海綿捷運」。

葉光芃指出，薛富盛部長在2022年9月擔任中興大學校長時，宣示最早於2040年達標淨零排放的高等學府，雄心壯志更勝美國加州大學的 2045淨零排放。今薛校長現在成為薛部長，能否比照宣示台灣提前在2045淨零排放，我國未來面對年年加劇的極端旱澇國土新常態，高度期許薛部長展現積極氣候治理魄力。

台灣健康空氣行動聯盟葉光芃（中）、中研院氣候學者汪中和（左二）、雲林健康空氣行動聯盟林富源（左一）、台南社區大學理事長黃煥彰（右二）與雲林縣淺海養殖協會總幹事林家安（右一）等，上午在立法院舉行「首屆環境部長薛富盛上任 搶救極端旱澇台灣」記者會，呼籲立即推動「海綿高鐵」、「海綿台積電」、「海綿台鐵」、「海綿捷運」。記者黃義書／攝影
台灣健康空氣行動聯盟葉光芃（中）、中研院氣候學者汪中和（左二）、雲林健康空氣行動聯盟林富源（左一）、台南社區大學理事長黃煥彰（右二）與雲林縣淺海養殖協會總幹事林家安（右一）等，上午在立法院舉行「首屆環境部長薛富盛上任 搶救極端旱澇台灣」記者會，呼籲立即推動「海綿高鐵」、「海綿台積電」、「海綿台鐵」、「海綿捷運」。記者黃義書／攝影

薛富盛 雲林 環境部

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