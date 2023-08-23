氣象局：第8號颱風「蘇拉」 最快周六生成

今年夏天特別的熱，全台各地不斷出現高溫，動不動就35、36度，如果睡覺時房間沒有冷氣，恐怕會無法安睡。日前有網友貼出一張照片，見到有一屋主為了想引流客廳冷氣至房間裡面，發明了一個新奇裝置，引發網友熱議。

2023-08-23 10:22