氣象局：第8號颱風「蘇拉」 最快周六生成
菲律賓東方海面今天上午8時生成熱帶性低氣壓TD10，中央氣象局表示，最快周六成為今年第8號颱風「蘇拉」，對台影響尚待觀測。
據中央氣象局觀測，今天上午8時，熱帶性低氣壓TD10中心位置在北緯18.8度，東經126.3度，以每小時4公里速度，向北進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。
中央氣象局預報員黃恩鴻表示，菲律賓東方為大低壓帶，大低壓帶東、西側各有1個熱帶擾動發展跡象，西側就是菲律賓群島東方上午生成TD10。東、西側兩個熱帶系統都有機會成颱，但發展會比較緩慢。
天氣型態方面，今天各地多雲到晴、午後局部短暫雷陣雨，山區慎防局部大雨。
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