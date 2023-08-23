台大醫院前進印尼講座交流 為台商健康把關

雅加達台灣工商聯誼會舉辦健康促進講座，邀請赴印尼交流的台大醫院團隊宣導常見的健康問題，吸引逾50人參加。台大醫師現場介紹新南向國家盛行的傳染病及慢性病自我管理。

雅加達台灣工商聯誼會及台大醫院昨天晚間在雅加達舉行健康促進講座，由台大醫院家庭醫學部主任程劭儀向與會台商宣導自我健康照護。她指出，在新南向國家常會見到的疾病，包括血液、體液、接觸性、腸胃道、蟲媒及空氣飛沫的傳染病，提醒接種相關疫苗防範。

程劭儀同時也教導台商如何自我管理慢性疾病，特別是三高問題。另外，她也介紹台大醫院的新南向人員健康服務中心，並解釋：「中心主要提供出國前後體檢、慢性病管理、急性疾病備藥、疫苗施打及海外就醫。」

台大醫院國際醫療中心執行長朱家瑜則在現場介紹院內的國際醫療中心，並指出主要任務是協助開發中國家提升醫療水準。

朱家瑜透露，此前他已經訪問印尼超過10次，台大醫院至今也與印尼的16間醫院簽約合作，期待透過交流，讓印尼的醫師和醫院院長與台灣有更緊密的關係。

朱家瑜說：「透過更多交流，期待未來印尼的醫師都是留學台灣，能幫助他們的國家醫療，也讓他們了解台灣，更支持台灣。」

講座期間，有印尼醫院代表詢問有關赴台大醫院交流的機會，朱家瑜表達十分歡迎印尼醫師至台大醫院交流，若有意願到任何科別觀摩或學習，他都能協助安排。

駐印尼代表處副代表陳盛鵬出席講座時表示，希望藉由講座，讓台商了解政府對新南向國家的人員能提供哪些服務，進而在印尼商會群組中廣為宣傳周知，也能向印尼友人們推薦台灣的醫療服務，推廣台灣的國際醫療。

雅加達台灣工商聯誼會理事長秦嘉生說，感謝台大醫院團隊為台商介紹健康照護。監事長蔡鎮雄則說，透過講座能讓台商學習健康相關知識，並了解國際醫療中心運作方式及如何提供協助。