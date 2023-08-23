生活智慧王！房間無冷氣屋主展巧思 網按讚：值得一個諾貝爾物理獎

今年夏天特別的熱，全台各地不斷出現高溫，動不動就35、36度，如果睡覺時房間沒有冷氣，恐怕會無法安睡。日前有網友貼出一張照片，見到有一屋主為了想引流客廳冷氣至房間裡面，發明了一個新奇裝置，引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「奇葩裝潢分享中心」上貼出一張照片並發文表示「冷氣搬運中」，從照片中可見有一房間因為沒有安裝冷氣，於是屋主就自製紙箱分流風管，想將客廳的冷氣引流進到房間裡去，這巧思引發網友按讚並稱「生活智慧王」。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言，「太聰明了！」、「可以喔！兩個房間都能吹的概念」、「一人吹兩人補」、「專業」、「有創意」、「我覺得還滿聰明的耶」、「傑出的一手」、「值得一個諾貝爾物理獎」。

不過也有不少網友覺得「用電風扇就可以吧」、「就是風管！紙製的而已」、「然後整間會都是紙箱味」、「箱子裡面安裝抽風扇就完美了」、「這樣不是要噸數夠大嗎？這樣不是噸數不夠大很耗電嗎？」、「到時候收到帳單，可能會欲哭無淚」。