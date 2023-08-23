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影／一家4口都發燒 高雄醫師：上呼道感染病童增三成
口罩解封加上暑假出遊潮，有兒科醫師發現感染流感等上呼吸道疾病患者明顯增加約三成，還有一家四口都得流感，患者高燒逾攝氏39度、全身肌肉痠痛，對此，高市衛生局表示，近三個多月來，陸續有校園流感小群聚通報，醫師提醒民眾對出入人多擁擠公共場所，最好仍能戴上口罩，且不要以手摸口與鼻。
有讀者反映，自己家人在幼兒園工作，該幼兒園兼安親班業務，園內小朋友像輪流中鏢般，一個接著一個感冒、發燒，連園長也被傳染，另有兒科醫師也發現從五月起，臨床收治流感等上呼吸道感染病例明顯增多。
高雄市立大同醫院兒科部主治醫師李杰明說，從五月起收治流感或類流感等上呼吸道感染病童明顯增加，有名5歲男童因高燒不退被送進急診，經快篩是染A型流感，詢問下才發現爸爸與8歲姐姐，也有相同症狀，也相繼被診斷罹患A流。
高雄榮總兒童醫學部主任鄭名芳也指，以前夏天幾乎不會收治到流感病童，現幾乎每個禮拜都會看到，病童發燒、倦怠、肌肉痠痛、頭痛，年齡層從幼稚園，到國中、高中都有，也有一家四口都染病。
李杰明說，從五月起疫情趨緩，民眾對戴口罩等防疫習慣鬆懈，加上旅遊旺季，到觀光景點等公共場所機會多，染流感等上呼吸道疾病的人跟著增加約三成，也有部分是確診新冠肺炎個案，提醒民眾若到人多擁擠的公共場所最好還是能戴上口罩，且不要以手摸口與鼻。
高市衛生局指，高市規定同一班級同一天內有2名以上學生經醫師診斷為流感或經COVID-19快篩陽性者，需通報，從5月以來，校園流感小群聚通報數陸續都有通報，尤其是流感小群聚現象明顯增加，提醒民眾仍要勤洗手來防疫。
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