快訊

女子漾「愛體驗」好康申請中！千元面膜送你免費試用

今天「處暑」逢鬼月！命理師：6生肖無形磁場加持「有極強好運」

「最正啦啦隊女神」緋聞傳不停！遭直擊入春風豪宅煲愛 再被挖曾戀上王齊麟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／一家4口都發燒 高雄醫師：上呼道感染病童增三成

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
李杰明醫師（左）指診間收治上呼吸道感染患者明顯增多，圖為他在為患者看診。記者吳慧芬／攝影
李杰明醫師（左）指診間收治上呼吸道感染患者明顯增多，圖為他在為患者看診。記者吳慧芬／攝影

口罩解封加上暑假出遊潮，有兒科醫師發現感染流感等上呼吸道疾病患者明顯增加約三成，還有一家四口都得流感，患者高燒逾攝氏39度、全身肌肉痠痛，對此，高市衛生局表示，近三個多月來，陸續有校園流感小群聚通報，醫師提醒民眾對出入人多擁擠公共場所，最好仍能戴上口罩，且不要以手摸口與鼻。

有讀者反映，自己家人在幼兒園工作，該幼兒園兼安親班業務，園內小朋友像輪流中鏢般，一個接著一個感冒、發燒，連園長也被傳染，另有兒科醫師也發現從五月起，臨床收治流感等上呼吸道感染病例明顯增多。

高雄市立大同醫院兒科部主治醫師李杰明說，從五月起收治流感或類流感等上呼吸道感染病童明顯增加，有名5歲男童因高燒不退被送進急診，經快篩是染A型流感，詢問下才發現爸爸與8歲姐姐，也有相同症狀，也相繼被診斷罹患A流。

高雄榮總兒童醫學部主任鄭名芳也指，以前夏天幾乎不會收治到流感病童，現幾乎每個禮拜都會看到，病童發燒、倦怠、肌肉痠痛、頭痛，年齡層從幼稚園，到國中、高中都有，也有一家四口都染病。

李杰明說，從五月起疫情趨緩，民眾對戴口罩等防疫習慣鬆懈，加上旅遊旺季，到觀光景點等公共場所機會多，染流感等上呼吸道疾病的人跟著增加約三成，也有部分是確診新冠肺炎個案，提醒民眾若到人多擁擠的公共場所最好還是能戴上口罩，且不要以手摸口與鼻。

高市衛生局指，高市規定同一班級同一天內有2名以上學生經醫師診斷為流感或經COVID-19快篩陽性者，需通報，從5月以來，校園流感小群聚通報數陸續都有通報，尤其是流感小群聚現象明顯增加，提醒民眾仍要勤洗手來防疫。

高雄市立大同醫院小兒科主治醫師李杰明。記者吳慧芬／攝影
高雄市立大同醫院小兒科主治醫師李杰明。記者吳慧芬／攝影

類流感 醫師 口罩

延伸閱讀

「張上尉」南北都騙 基隆、高雄都有麵包店因棄單受害

開學前夕腸病毒疫情再起 新增1歲女嬰流感併發重症

高雄1天3度停電挨批 陳其邁盼供電、配電更穩定

近兩周類流感疫情持續上升 疾管署分析兩大流行原因

相關新聞

生活智慧王！房間無冷氣屋主展巧思 網按讚：值得一個諾貝爾物理獎

今年夏天特別的熱，全台各地不斷出現高溫，動不動就35、36度，如果睡覺時房間沒有冷氣，恐怕會無法安睡。日前有網友貼出一張照片，見到有一屋主為了想引流客廳冷氣至房間裡面，發明了一個新奇裝置，引發網友熱議。

賈新興：台灣東南方熱帶擾動28日成颱機率恐逾5成 預測路徑曝

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道表示，觀察25日至28日...

長榮787-10首進駐松機 七夕情人節首航羽田

今天七夕情人節，長榮航空波音787-10客機首度進駐台北松山機場，成為目前松機起降載客數最多的最大機型，即起投入松山-羽...

食腦蟲新北現蹤 衛生局調查結果今出爐

新北市日前發生福氏內格里阿米巴感染個案，造成一名女性死亡，新北衛生局於8月9日及10日前往室內親水設施場域進行環境採檢，...

來往高雄澎湖34年 臺華輪今開出最後一航次功成身退

客貨輪「臺華輪」航行高雄與澎湖34年，今日從澎湖開出最後一航次，澎湖縣政府在泊靠的馬公8號碼頭舉行隆重的歡送儀式，目送臺...

鳳梨釋迦賣他國 台東農改場推生產農藥零殘留果

鳳梨釋迦為台東地區重要經濟作物，農業部農糧署長胡忠一表示，有95%鳳梨釋迦都在台東，是台東農業重要的經濟命脈。農業部台東...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦