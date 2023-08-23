今北部、中南部山區仍要留意午後雷陣雨 可能一路下到晚上

昨天北部地區午後降雨相當明顯，天氣風險公司天氣分析師方俊元今天指出，持續西南至偏南風環境，今北部及中南部山區仍要留意午後雷雨。

方俊元指出，昨天午後對流雲系發展較旺盛，最大三小時累積雨量的地區在新北三峽121毫米、苗栗110.5毫米、新竹五峰105毫米，甚至有幾個降雨觀測是在一小時內就累積到接近100毫米。

方俊元指出，今、明兩天持續西南至偏南風影響，各地仍會是晴到多雲午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，一樣要特別留意北部地區較容易有較旺盛對流雲系發展，並且中南部山區一樣也還是會有午後雲系發展帶來的短暫陣雨，今明兩天外出要記得攜帶雨具，山區活動更要多加小心天氣變化。

氣象局表示，今天各地大多仍是多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態，白天感受高溫悶熱，普遍高溫可以來到32至35度，大台北、中部近山區及花東縱谷局部地區有機會來到36度，外出請注意防曬並多補充水分。

降雨方面，清晨至上午雲林以南沿海地區仍有零星短暫陣雨發生的機率，午後各地有局部短暫雷陣雨發生的機會，尤其山區有大雨發生可能性，並且降雨持續時間可能到晚間。

方俊元指出，周五台灣周圍屬於風速較弱、風向轉換的時期，天氣型態仍是典型夏季型午後雷陣雨，預估各地的天氣狀況相似，不過降雨熱區會稍微變化，會更為往山區集中，平地也有機會受到雲系擴散影響也有短暫陣雨機會，前往山區活動要多注意。