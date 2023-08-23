今年颱風季下半場來了！ 氣象粉專：下星期進入新的颱風活躍期

氣象臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，下周起進入颱風季下半場，又要進入新的颱風活躍期。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，大家可以好好把握這周典型夏日天氣，因為中長期預報顯示，下星期開始，西太平洋將進入今年颱風季的下半場。最新歐洲模式系集圖重點，不是路徑會往哪裡走，因為現在看路線過早，而是模式「又再次開始報出很多路線」，代表又要進入新的颱風活躍期。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，可先關注的是圖上的熱點１，極可能就是現在台灣東南方的熱帶低壓91W，因為它距離台灣真的很近，一旦發展又靠過來，準備時間會相當短，可以先觀察這個已有雛型的熱帶低壓。至於熱點２，可以下星期中以後再認真看待。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，未來一周太平洋高壓偏弱，從東亞向東延伸至菲律賓東方海面為「季風低壓」環流所籠罩，有多個熱帶擾動醞釀。

吳德榮指出，現在有3熱帶擾動，日本南方海面擾動沒有發展；下周一（28日）一擾動在菲律賓東方海面調整；另一個在呂宋島東北方，在呂宋島東方及台灣東南方海面打轉後，下周一接近巴士海峽，但各國模式之間存在不小差異，需再觀察。

天氣風險公司天氣分析師方俊元今天指出，在模式預測上稍微一些變化，原本在呂宋島東北方的熱帶擾動，逐漸受到太平洋高壓增強影響，會逐漸減弱消散，不過現在模式看來太平洋高壓強度似乎比預期還要弱，這個熱帶擾動看起來後續有再發展的跡象，不過後續的發展、變化還是要再持續觀察。