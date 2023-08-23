午後防大雷雨 吳德榮：台灣東方海面2熱帶擾動醞釀中

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，多個熱帶擾動醞釀中，有2個在台灣東方海面上，其中1個擾動在呂宋島東方及台灣東南方海面打轉後，下周一接近巴士海峽，但各國模式之間存在不小差異，需再觀察。

吳德榮指出，最新地面分析圖及歐洲模式28日20時模擬顯示，未來一周太平洋高壓偏弱，從東亞向東延伸至菲律賓東方海面為「季風低壓」環流所籠罩，其中有多個熱帶擾動醞釀。

日本南方海面第1個擾動沒有發展，第2個擾動在菲律賓東方海面；下周一(28日)第2個擾動仍在菲律賓東方海面調整，第3個擾動則呂宋島東方及台灣東南方海面打轉後，下周一接近巴士海峽；但各國模式之間存在不小差異，需再觀察。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至下周二(29日)水氣少，天氣晴熱，注意防曬；但太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後近山區有局部雷陣雨，不排除有局部「大雷雨」伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)的機率，應持續注意平地的急雨積水，山區的落石、坍方。