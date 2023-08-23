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患者冠狀動脈嚴重鈣化堵塞 醫院心導管手術神救援

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
成功完成這起特殊心導管手術的柳營奇美醫院心血管中心主任顧博明。圖 ／醫院提供
成功完成這起特殊心導管手術的柳營奇美醫院心血管中心主任顧博明。圖 ／醫院提供

69歲周先生冠狀動脈嚴重鈣化堵塞重度心臟衰竭病況危急，經台南柳營奇美醫院以「經皮微型心室循環輔助器」（Impella），心導管鑽石旋磨刀加上冠狀動脈震波碎石術，成功完成心導管手術，患者術後良好，院方持續追蹤中。

柳營奇美醫院心血管中心主任顧博明分享這起特殊案例，當事人已先於高雄某醫院住院治療逾月，擔心心臟外科建議的傳統血管繞道手術風險太高而不考慮，希望能以心導管手術來打通堵塞的血管。

負責手術的顧博明進一步說明，因周某冠狀動脈嚴重鈣化堵塞，很難只用傳統心導管手術，還得用心導管鑽石旋磨刀鑽開一條通道才能成功置放血管支架，但血管深層鈣化堵塞，可能造成其他血管併發症，或無法讓血管支架完全展開，須加上冠狀動脈震波碎石術，才能成功處理深層鈣化堵塞。

顧博明表示，施做這種高度危險性心導管手術，會先安裝葉克膜心臟幫浦，來維持住病人在手術中心肺循環，待術後心臟功能恢復穩定就會拆除。

他指出，這種特別心導管手術，柳營奇美醫院8年來已有11個成功案例，但周先生下肢動脈血管曾開刀修補過，不適合葉克膜大型管路，醫院引進「經皮微型心室循環輔助器」（Impella），也是目前世界最迷你的人工心臟，優點是管路直徑小，且血流是正向循環，比葉克膜更符合人體血流動力學。

顧博明指出，手術過程病人血壓降到很低，幸有Impella輔助，患者神智清楚，身體也沒有不適反應，讓醫師進行後續冠狀動脈震波碎石術處理病人血管鈣化堵塞問題，最後成功置放血管支架，手術完成後病人血壓恢復正常，也順利移除Impella，2天後辦理出院，並定期於心臟科門診追蹤。

柳營奇美醫院說，自2022年11月執行中南部第一例冠狀動脈震波碎石術，成功處理深層的鈣化堵塞，迄今已累積40個成功案例。

柳營奇美醫院公布患者冠狀動脈嚴重鈣化堵塞手術前後改善對照圖。圖 ／醫院提供
柳營奇美醫院公布患者冠狀動脈嚴重鈣化堵塞手術前後改善對照圖。圖 ／醫院提供

手術 奇美醫院 葉克膜

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