美櫻桃農藥殘留 暫停4製造商進口

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
美國出口到台灣的「鮮櫻桃（FRESH CHERRIES）」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
美國出口到台灣的「鮮櫻桃（FRESH CHERRIES）」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供

食藥署昨公布最新一周邊境食品違規清單，其中共有十一批、十七萬四一二四公斤的美國櫻桃被驗出禁用農藥「滅芬座」○點○一ppm至○點○二ppm不等，食藥署副署長林金富表示，已針對最常違規的四家製造商採取「暫停受理報驗」措施。

林金富表示，今年已累計卅三批美國櫻桃違規，大多來自四家製造商，「BV Farms Inc.」、「Chelan Fresh Marketing」、「Gebbers Farms」、「Northern Fruit Company」，自八月廿一日起，針對以上四家製造商採取「暫停受理輸入查驗」措施，直到九月廿日前禁止進口。

林金富表示，先前函請AIT說明美國櫻桃改善情況，目前仍未獲得回應，期限至九月五日為止；另要求國內進出口業同業公會提醒會員，任何輸入台灣的產品都應符合相關食安法規。

此外，上周好市多「Sonoma精選乾酪綜合包」被驗出殘留農藥「環氧乙烷」每公斤○點二毫克，邊境攔截七二五點七五公斤、八百盒。

因半年內已有二批違規，食藥署已針對好市多進口的所有乾酪進行逐批查驗措施。

食藥署 美國 好市多

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