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張榮發基金會藝術季 邀全民同樂

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
「張榮發基金會藝術季」啟航儀式，執行長鍾德美（左五）、歷史博物館前館長張譽騰（右五）、台北首督芭蕾舞團副團長尤儷蓉（左四），與所有與會人員合影留念。圖／張榮發基金會提供
「張榮發基金會藝術季」啟航儀式，執行長鍾德美（左五）、歷史博物館前館長張譽騰（右五）、台北首督芭蕾舞團副團長尤儷蓉（左四），與所有與會人員合影留念。圖／張榮發基金會提供

二○二三張榮發基金會藝術季將在九月至十一月開展，逾卅檔多元藝文活動輪番登場。張榮發基金會執行長鍾德美表示，今年藝術季聚焦古今中外、動靜皆宜、有形無形三大主軸，邀請多位大師與表演新秀共同參與，盼可同時達到傳承與保存。

張榮發基金會表示，藝術季第一檔活動將於九月十日揭開序幕，由長榮交響樂團在台北國際會議中心演出，除演奏古典樂曲，還有男聲合唱團、芭蕾舞團等同台，為藝術季磅礡開場。另一場「永恆梁祝」則與小提琴名家呂思清合作，聯手獻藝。

張榮發基金會表示，藝術季可聽到蔣勳說梵谷，彷彿走入麥田，仰望星空；歐麗娟介紹「紅樓夢」，神遊大觀園，以及張譽騰介紹世界十大博物館，欣賞千年寶物與藏品。此外，台北首督芭蕾舞團將演繹「胡桃鉗」、「天鵝湖」等經典舞碼，年輕人也有專屬高中生街舞秀。

「故事工廠」則展現台灣原創舞台劇魅力，「娛人時代」漫才則說出新幽默。米雕大師謝源張傳授捏麵人祕訣，已故傳奇漫畫家鄭問，透過「千年一問」紀錄片，重現筆下的武俠江湖；另邀請民眾走讀城南桃花源紀州庵，一覽台北城的歷史風華。

張榮發基金會指出，藝術季期間，長榮海事博物館開放各界免費入館，欣賞堪稱海洋藝術寶庫的常設展與台灣植物、李乾朗古建築手繪圖兩項特展，所有活動均免費報名參加。

舞團 長榮 博物館

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