聽新聞
test
0:00 / 0:00

免費心理諮商 9月擬增額

聯合報／ 記者李青縈沈能元胡瑞玲／台北報導
衛福部長薛瑞元表示年輕族群心理健康支持方案預約踴躍超乎預期。記者胡瑞玲／攝影
衛福部長薛瑞元表示年輕族群心理健康支持方案預約踴躍超乎預期。記者胡瑞玲／攝影

衛福部八月一日起試辦「年輕族群心理健康支持方案」，提供十五至卅歲族群，每人三次免費心理諮商，預估六千人受惠；上路短短三周，已經有四六八六人接受諮詢，占總名額近八成，台北、台中、台南、宜蘭等縣市預約額滿，且經費也傳出短缺。衛福部薛瑞元昨受訪表示，民眾使用踴躍程度超出預期，將於九月研擬新方案，並增加名額。

近日第一線心理師觀察到，最近前來諮商的年輕人，多為首次走進諮商所，且大多獨自一人，他們站至櫃台前，怯生生地問著，「在網路上看到公費心理諮詢方案，請問這裡有嗎？」顯示確實鼓勵年輕人尋求諮商。

衛福部心理健康司長陳亮妤表示，這是台灣首次大規模的諮商計畫，更是亞洲第一次，年輕族群預約踴躍。根據衛福部統計，截至本月廿一日，共四六八六人使用，使用人次為六三一二次；其中，女性使用人數為男性的三倍，且約三成個案為需要轉介的高風險者，代表篩檢出不少高風險族群。

陳亮妤分析，部分縣市諮商名額已滿，與都市化、諮商風氣、勇於求助等三大因素有關。此外，年輕族群於新冠肺炎疫情後常有心理困擾，包含上課、受教育、人際關係受影響，或無法參加畢業典禮、工作不順，累積許久後於疫後爆發，諮商需求龐大。

但台北市在八月廿日預約公費諮商超過兩千人次，為保障已完成第一次諮商者權益，可以使用第二次及第三次，只能暫停新案報名，並轉介至社區心理衛生中心。陳亮妤表示，好不容易鼓起勇氣諮商的年輕朋友可能因此碰壁，確實不妥，已跟衛生局協調，不要取消後續預約，「不是就這樣叫人家回家」，會由中央籌措經費。

薛瑞元表示，目前以六都使用率較高，部分縣市經費已不足，將追加預算，盤點各縣市使用狀況；另召開專家會議，評估「年輕族群心理健康支持方案」是否納入明年度常態化規畫業務。

陳亮妤指出，樂見年輕族群踴躍尋求心理健康，有助於帶動諮商風氣、諮商去汙名化，預計八月底公布一個月來的心理諮商服務人次、樣態等實施成效；也蒐集諮商者需求以改善未來計畫，希望設計出更貼近當事人的方案。

衛福部 衛生局 薛瑞元

延伸閱讀

心理諮商補助太踴躍 薛瑞元曝九月新案出爐

懶人包／15到30歲免費三次心理諮商 服務機構名單和QA一次看

諮商補助使用踴躍 薛瑞元拍板增加預算、找資金來源

護理人力流失驚現醫院關床 薛瑞元：今年離職率較高

相關新聞

本土登革熱破2千例 雲林1死

登革熱疫情嚴峻，全國已累積二一三五例本土病例，共十四縣市出現本土病例，及第二例本土登革熱死亡個案。由於台南市、雲林縣、高...

落雷影響號誌 文湖線全線暫停營運

台北捷運表示，文湖線疑似受落雷影響號誌異常，所有列車均已進站停妥月台疏散旅客，15:32全線暫停營運，並啟動公車接駁。維...

美櫻桃農藥殘留 暫停4製造商進口

食藥署昨公布最新一周邊境食品違規清單，其中共有十一批、十七萬四一二四公斤的美國櫻桃被驗出禁用農藥「滅芬座」○點○一ppm...

長榮787-10首進駐松機 七夕情人節首航羽田

今天七夕情人節，長榮航空波音787-10客機首度進駐台北松山機場，成為目前松機起降載客數最多的最大機型，即起投入松山-羽...

免費心理諮商 9月擬增額

衛福部八月一日起試辦「年輕族群心理健康支持方案」，提供十五至卅歲族群，每人三次免費心理諮商，預估六千人受惠；上路短短三周...

食腦蟲新北現蹤 衛生局調查結果今出爐

新北市日前發生福氏內格里阿米巴感染個案，造成一名女性死亡，新北衛生局於8月9日及10日前往室內親水設施場域進行環境採檢，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦