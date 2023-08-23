免費心理諮商 9月擬增額

衛福部八月一日起試辦「年輕族群心理健康支持方案」，提供十五至卅歲族群，每人三次免費心理諮商，預估六千人受惠；上路短短三周，已經有四六八六人接受諮詢，占總名額近八成，台北、台中、台南、宜蘭等縣市預約額滿，且經費也傳出短缺。衛福部長薛瑞元昨受訪表示，民眾使用踴躍程度超出預期，將於九月研擬新方案，並增加名額。

近日第一線心理師觀察到，最近前來諮商的年輕人，多為首次走進諮商所，且大多獨自一人，他們站至櫃台前，怯生生地問著，「在網路上看到公費心理諮詢方案，請問這裡有嗎？」顯示確實鼓勵年輕人尋求諮商。

衛福部心理健康司長陳亮妤表示，這是台灣首次大規模的諮商計畫，更是亞洲第一次，年輕族群預約踴躍。根據衛福部統計，截至本月廿一日，共四六八六人使用，使用人次為六三一二次；其中，女性使用人數為男性的三倍，且約三成個案為需要轉介的高風險者，代表篩檢出不少高風險族群。

陳亮妤分析，部分縣市諮商名額已滿，與都市化、諮商風氣、勇於求助等三大因素有關。此外，年輕族群於新冠肺炎疫情後常有心理困擾，包含上課、受教育、人際關係受影響，或無法參加畢業典禮、工作不順，累積許久後於疫後爆發，諮商需求龐大。

但台北市在八月廿日預約公費諮商超過兩千人次，為保障已完成第一次諮商者權益，可以使用第二次及第三次，只能暫停新案報名，並轉介至社區心理衛生中心。陳亮妤表示，好不容易鼓起勇氣諮商的年輕朋友可能因此碰壁，確實不妥，已跟衛生局協調，不要取消後續預約，「不是就這樣叫人家回家」，會由中央籌措經費。

薛瑞元表示，目前以六都使用率較高，部分縣市經費已不足，將追加預算，盤點各縣市使用狀況；另召開專家會議，評估「年輕族群心理健康支持方案」是否納入明年度常態化規畫業務。

陳亮妤指出，樂見年輕族群踴躍尋求心理健康，有助於帶動諮商風氣、諮商去汙名化，預計八月底公布一個月來的心理諮商服務人次、樣態等實施成效；也蒐集諮商者需求以改善未來計畫，希望設計出更貼近當事人的方案。