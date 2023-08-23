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健康你我他／機車族防燙 可幫坐墊戴套

聯合報／ 文／郎英（中市南區）
買了一台隨身風扇，可手持可掛頸，哪裡熱吹哪裡。圖／讀者提供
買了一台隨身風扇，可手持可掛頸，哪裡熱吹哪裡。圖／讀者提供

已過立秋、今天處暑，太陽火舌還是很毒辣，騎機車出門時，我一定會穿戴袖套，隔絕紫外線對皮膚的傷害，達到防曬避熱效果。機車坐墊則有防燙套，自從有了這個科技小物，不再怕屁股被燙傷或如坐針氈。

一旦秋老虎發威，即使天花板有吊扇，牆邊有立扇，還是無法護我周全，汗流浹背外，前後頸都會濕漉漉的。後來買了一台隨身風扇，可手持可掛頸，哪裡熱吹哪裡，降溫消暑，不但調節了體溫，也平穩了情緒，心不浮、氣不躁，工作效率跟著提升。

今年暑氣特別重，即使有風也熱騰騰的，吹得人精神不濟，甚至熱昏頭，不只頭暈頭痛，有時會有惡心嘔吐、無力感，醫師說是「熱衰竭」，所以我盡量選擇透早出門採買，避開豔陽猛烈侵襲，不得已正午上街時，小陽傘、遮陽帽不可少，隨身壺隨手帶，隨時喝多補充水分，減少熱傷害。如果白開水食之無味，可以改喝檸檬汁、仙草汁，或吃西瓜、水梨等高纖蔬果，沁脾解渴又助消化。

以前穿衣服會求時髦好看，現在以透氣排汗為最高準則，棉麻布料吸汗不黏皮膚，冰絲嫘縈散熱快又涼感舒適，捨棄層疊蕾絲花邊，素面簡單剪裁，輕鬆自在宜家宜出。自從改變穿著習慣，少了汗臭體味，還贏得「變年輕、有活力」等讚美詞。這避熱小妙招，是健康快樂大絕招。

醫師 熱衰竭

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