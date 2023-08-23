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心衰竭靠輔助器續命 等9個月換心重生

聯合報／ 記者許政榆／台北報導
65歲的李先生(中)等待9個月後，終於成功接受心臟移植，現已出院，狀況穩定。記者許政榆／攝影
65歲的李先生(中)等待9個月後，終於成功接受心臟移植，現已出院，狀況穩定。記者許政榆／攝影

65歲李先生，10年前因喘就醫，發現心臟衰竭而裝設心臟支架，2年前再度心臟不適，至三總接受冠狀動脈繞道手術，但開刀後凝血功能異常、裝設葉克膜，一度休克，於加護病房電擊12次急救，因心臟功能不佳，經醫師建議裝設短效型心室輔助器，等待9個月時間，終於等到心臟移植，至今手術1年多，預後良好。

李先生的女兒表示，爸爸在2021年5月原有機會可接受心臟移植，但因疫情三級警戒，使得手術暫緩，直到降二級隔天才手術。404天的等待，爸爸很幸運地等到心臟移植，目前逐步恢復中。

心臟衰竭有「心臟癌症」之稱，紐約心臟協會分級中第4級的末期心臟衰竭，一年內致死率高達7成，造成原因包括高血壓、冠心病、心肌病變等。三總副院長蔡宜廷表示，心臟衰竭是一種複雜且日益嚴重的疾病，嚴重心衰竭患者，有葉克膜、心室輔助器、心臟移植治療等治療選項。

蔡宜廷說，全台約36萬人心臟衰竭，當中約2萬人須積極介入治療，若末期需要到醫院反覆治療者，平均餘命剩下不到2年半。器捐中心統計至今年5月2日，全台約有234人還在等待心臟移植，但每年心臟捐贈數量約80多人，新冠疫情導致2021年只有57例、2022年僅62例，供應遠不及需求。

蔡宜廷表示，過往患者常等不到心臟移植，近年長效、短效心室輔助器的出現，增加病人等待移植機會，若有裝心室輔助器的患者，可以至少有6成的存活率，近年趨勢皆是先裝設心室輔助器後再心臟移植。

三總心臟血管外科主任柯宏彥提醒，心臟移植有感染、血栓風險，移植後仍須長期使用抗凝血劑，但又擔心會有出血風險，都需要經過評估與追蹤。

過去長效、短效心室輔助器皆是自費，長效心室輔助器全自費需400多萬，短效心室輔助器則要30多萬，對病人是一大負擔，健保署近年有條件給付，111年7月1日起，也將曾開過心臟手術後續心臟衰竭的患者，第二次裝設心室輔助器亦可獲補助；今年5月1日起，再度將給付條件從65歲放寬，70歲以上可藉由專案核准申請。

手術 患者 疫情

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