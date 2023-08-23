健康主題館／西瓜營養又利尿 飯後吃吸收最好

● 富含茄紅素、β-胡蘿蔔素、維生素C

● 脂溶性營養素，需要油脂才能吸收

● 體質虛寒、糖尿病、腎臟病小心食用

炎炎夏日，今天適逢「處暑」節氣，日夜溫差大，白天暑氣旺盛，香甜多汁的西瓜是解暑的好選擇。西瓜富含茄紅素、β-胡蘿蔔素、維生素C、鉀離子等營養成分，營養價值高，不僅消暑解熱，還有利尿、降血壓、消水腫、防肌膚老化等功效，建議飯後半小時吃西瓜，營養吸收更全面。

不過，西瓜屬性較涼，鉀含量高、糖分也高，體質虛寒者、糖尿病或腎臟病患，應該小心食用。

吃西瓜4大好處

1.利尿、消水腫

4族群慎吃西瓜 大餐一頓，是否感到眼皮腫脹，身體舒展不開來？可能是吃太鹹，體內鈉離子滯留導致。西瓜果肉90%都是水，10%是營養成分，其中含有豐富的鉀離子，可協助體內的鈉離子排出體外，因此，大餐後，吃幾片西瓜，可幫助利尿，達到消水腫的好處，同時提升代謝速度，緩解夏季倦怠感。

2.預防心血管疾病

紅肉西瓜富含茄紅素，部分品種的茄紅素含量比番茄還高，具有抗氧化、抑制膽固醇生成的作用；西瓜鉀含量高（每100克含鉀120毫克），可幫助降血壓，減少高血壓風險；西瓜皮的瓜胺酸是精氨酸的前驅物，可促進一氧化氮的製造，幫助舒張內皮細胞，使血液順暢流通。整體而言，適量吃西瓜，有預防血栓、降低心血管疾病等好處。

3.護眼及促進傷口癒合

西瓜的β-胡蘿蔔素含量豐富，經身體分解後可生成維生素A，有助預防夜盲症與乾眼症。維生素A還可以保護表皮與黏膜的完整性，如果口腔有潰瘍，或是皮膚受傷時，可以食用富含β-胡蘿蔔素的蔬果，例如西瓜、南瓜、胡蘿蔔、菠菜等，同時搭配含鋅的食物，像海鮮、南瓜籽等，加速傷口癒合。

4.預防肌膚老化、有助美白

西瓜的維生素C含量豐富，可幫助抗氧化，保護皮膚不受紫外線傷害，減少黑色素的生成，同時維生素C也是膠原蛋白合成不可或缺的要素；茄紅素則可以降低酪胺酸酶的活性，抑制黑色素的生成，減少黑斑及抑制黑色素腫瘤，研究發現，血液中含有愈濃的茄紅素，皮膚被紫外線照射傷害會愈低。

該怎麼吃西瓜？

1.因為西瓜寒涼，從冰箱取出後，應該先退冰，才不會傷脾胃，建議健康族群每日攝取一份即可（碗約八分量），不超過三份。

2.西瓜的茄紅素、β-胡蘿蔔素為脂溶性營養素，需要油脂才能吸收，建議飯後半小時吃，有助營養素的吸收。