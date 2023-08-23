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7食品不合格 豆製品殘留殺菌劑

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

中元節將至，新北市衛生局昨公布中元節應景食品抽驗結果，7件不合格食品中，以豆製品最多，有3件，驗出殺菌劑過氧化氫等，衛生局提醒食用過量易造成腸胃不適。

新北市衛生局針對轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商等，抽驗包含祭祀用水果、豆製品、魚肉煉製品、糕粿等食品，檢驗防腐劑、殺菌劑、漂白劑、甜味劑、農藥殘留等，95件食品有7件不合格。

7件違規食品，其中3件為明記大溪豆乾、豆干及小方豆干，2件是草仔粿等糕粿產品，還有1件仙李休閒食品，檢出防腐劑苯甲酸、己二烯酸或殺菌劑過氧化氫，不符食品添加物使用範圍及限量標準。

衛生局已要求下架回收，依法開罰或移來源廠商所轄衛生局處辦，最高可罰300萬元。

另有一件玉文芒果檢出農藥「百利普芬」殘留不合格，最高可處2億元罰鍰，衛生局已要求下架回收。百利普芬為生長調節類藥物，衛生局表示，在正常使用下，對人體的毒性極低。

衛生局表示，此次檢出防腐劑苯甲酸、己二烯酸及殺菌劑過氧化氫，苯甲酸可使用於糖漬果實、肉製品、豆皮豆乾及醃漬蔬菜等，但是糖漬果實用量不得超過1.0g/kg、豆皮豆乾用量不得超過0.6g/kg，如果食入過量苯甲酸會造成腸胃不適等症狀。

至於己二烯酸可用於醬油、味噌、糕餅及果醬等食品，但不得超過1.0g/kg，若攝取過量，會刺激腸胃道，引發腹瀉、腹痛或胃痛等不適症狀；過氧化氫可用於豆製品但不得殘留，食入過量恐有惡心、嘔吐、腹脹及腹瀉等。

衛生局

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