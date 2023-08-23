人多不通風餐飲店 恐藏空汙危機

餐廳瀰漫誘人的美食香味，卻也可能潛藏空汙危機。學者提醒，人潮多、飯菜香的用餐環境，經常空氣流通不佳，入內用餐，恐吸入過多二氧化碳、揮發性有機化合物；長時間過量暴露，可能傷害肝、腎和神經系統，甚至有致癌風險。

台塑企業暨王詹樣公益信託與社團法人台灣室內環境品質學會共同推動「2023年室內環境品質探討及健康促進研究」，最新研究發現，在餐酒館待2個小時，所暴露的總揮發性有機化合物（TVOC），超過台灣室內空氣品質標準值的1.27倍，二氧化碳超標2倍，懸浮微粒則未超標。

至於水煙酒吧的總揮發性有機化合物則超標1.58倍、PM2.5超標3.1倍，二氧化碳未超標，原以為空氣品質最差的燒烤店，只有二氧化碳超標。

總計畫主持人、輔仁大學醫學院副院長林瑜雯指出，民眾一想到空氣汙染就聯想到戶外的交通廢氣、工廠煙囪排放，但統計顯示，民眾約8成時間待在室內，而建材、烹調、清潔、辦公室影印機等都可能造成空氣品質不良。

一般來說，揮發性有機化合物包含烷類、醛類、酮類及芳香族等，長時間過量暴露，恐傷肝、腎、大腦和神經系統，提高致癌風險；二氧化碳則是換氣效率的指標，二氧化碳濃度高時，汙染物也容易累積。

長庚大學職安與衛生學系副教授張振平表示，許多消費者常至「聞到香味」、「人多」等餐廳用餐，但這兩個特徵反而代表空氣品質不佳；食物香味無法逸散，表示空氣不夠流通，而人員太密集導致二氧化碳濃度上升、空氣品質下降。

如何減少接觸揮發性有機化合物、避免暴露在高濃度二氧化碳環境？張振平建議店家「多開窗、加裝通風設施、增加綠色植物」訣；至於消費者選擇座位時，應 該避免因怕冷而坐在冷氣無法觸及、通風不好的位置，冷氣吹不到的地方空氣品質最差；若在包廂用餐，則要注意包廂內有無出風口、迴風口。

張振平建議民眾，挑選店內空氣不會太悶、聞不到飯菜香氣的餐廳用餐，且用餐顧客不要太多人，最多坐滿3分之2，全滿時空氣流通會不佳。