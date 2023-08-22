與男友初次出遊過夜「整晚無法睡…」 醫師解答了

一位女網友發文表示，和男友交往半年多，首次出遊過夜。原以為可以像偶像劇中擁抱入眠，隔天早上被溫柔叫醒，但叫醒自己的卻是男友如雷的鼾聲，「理想很豐滿、現實很骨感」，且男友打呼時還會發出高頻振動。醫師表示，打鼾患者中有不少人罹患「睡眠呼吸中止症」，呼吸中止後又開始呼吸，就會有像忽然驚醒一樣的表現，建議可到耳鼻喉科就醫。

女網友在網路論壇Dcard以「跟男友第一次過夜整晚沒辦法睡」為題發表文章。她說自己和男友都是初戀，好不容易可喬好時間一起出遊，連續劇般的浪漫想像，卻被男友打呼聲吵醒，甚至比「手機鬧鈴還大聲。」男友打呼的時候，還會像「筋膜槍一樣全身震動。」後來，一問之下，才知道男友和朋友出門時都是自己睡一間；男友表示要自己下次出遊戴著耳塞，但「我總不能戴耳塞待一輩子吧？想問問有沒有人另一半打呼也很大聲，有無改善方法？」

台北榮總耳鼻喉頭頸醫學部部主任朱本元表示，打鼾是因為上呼吸道、咽喉部分肌肉放鬆，導致氣道變得狹窄，若完全阻塞，就會導致睡眠呼吸中止症。此類病人一般臨床上先以內視鏡檢查，若有扁桃腺肥大、舌根肥大等情況，可用扁桃腺切除術等外科手術矯正；如病人氣道狹窄太嚴重，也可使用「陽壓呼吸器」，撐開呼吸道讓氣體進入，解決打鼾、睡眠呼吸中止的問題。

朱本元說，文中男友全身震動的現象，可能是已發生呼吸中止，又重新恢復呼吸時，所產生類似「忽然驚醒」的表現。睡眠呼吸中止症還有白天嗜睡、頭昏腦脹等症狀，嚴重者還會有高血壓、心律不整等心肺併發症，自己也曾遇過患者停等紅綠燈時就睡著。

他表示，有打鼾、睡眠呼吸中止症疑慮的病人，可先到醫院耳鼻喉科檢查，先判斷是否呼吸道狹窄症狀，以及是否能以外科手術處理；也可到醫院睡眠中心進行睡眠檢查，一般來說要在睡眠中心睡上一晚。