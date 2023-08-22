社會局七夕溫情送愛 世客博志工團隊揪感心
七夕情人節送暖甜蜜蜜！桃園市政府社會局陳寶民局長今（22日）前往2023世界客家博覽會現場，關心各展區8處大會服務台辛苦付出的志工服務團隊，為體恤第一線志工辛勞及熱心響應桃園文化盛事，特別準備七夕甜甜圈給當下服務的志工，傳達對志工服務的鼓勵與支持。
2023世界客家博覽會於8月11日正式登場，在為期66天的世客博展覽中，橫跨了桃園不同區域，一共有2大主展館、8大副展館，來自全球各地的多元客家文化及國內外表演團體帶來精彩的展演，另有大型地景裝置藝術、光雕、主題市集與客家美食饗宴。社會局為此召募了大量活動志工，也在各區公所及社區的號召下，共225個在地社區發展協會志工一同參與，共有13組、10,699人次志工投入服務，充分展現了桃園志工的團隊精神。
志工是世界客家博覽會成功的重要因素，服務期間從早到晚，無論面對豪雨或是炎熱太陽，志工仍堅守崗位的熱情服務，這份熱忱也感染了所有到場的民眾。社會局陳寶民局長為表達對志工奉獻的謝意，特別於七夕這充滿愛的日子裡，給志工辦個快閃驚喜，親手將甜甜圈致贈給服務的志工，讓志工也感受到溫暖與甘心。
歡迎大家一起來世界客家博覽會，桃園好寮、好看、好遊又好食，參觀期間遇到了熱心服務的志工們，也別忘了跟辛苦的志工們說聲承蒙你、恁仔細！
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