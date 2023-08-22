快訊

郭台銘訪金門！「他」意外現身廟宇合體 全程低調連致詞都沒有

陳隨意認了！爆離婚「淨身出戶」嘆：謝宜君把我當外人

選舉遭控洗錢1億元！謝國樑告林楚茵求償300萬元 判決結果出爐

社會局七夕溫情送愛 世客博志工團隊揪感心

文／ 桃園市政府社會局提供

七夕情人節送暖甜蜜蜜！桃園市政府社會局陳寶民局長今（22日）前往2023世界客家博覽會現場，關心各展區8處大會服務台辛苦付出的志工服務團隊，為體恤第一線志工辛勞及熱心響應桃園文化盛事，特別準備七夕甜甜圈給當下服務的志工，傳達對志工服務的鼓勵與支持。

桃園市政府社會局長陳寶民前往世界客家博覽會現場關心志工團隊。 圖／桃園市政府社會局提供
桃園市政府社會局長陳寶民前往世界客家博覽會現場關心志工團隊。 圖／桃園市政府社會局提供

2023世界客家博覽會於8月11日正式登場，在為期66天的世客博展覽中，橫跨了桃園不同區域，一共有2大主展館、8大副展館，來自全球各地的多元客家文化及國內外表演團體帶來精彩的展演，另有大型地景裝置藝術、光雕、主題市集與客家美食饗宴。社會局為此召募了大量活動志工，也在各區公所及社區的號召下，共225個在地社區發展協會志工一同參與，共有13組、10,699人次志工投入服務，充分展現了桃園志工的團隊精神。

志工是世界客家博覽會成功的重要因素，服務期間從早到晚，無論面對豪雨或是炎熱太陽，志工仍堅守崗位的熱情服務，這份熱忱也感染了所有到場的民眾。社會局陳寶民局長為表達對志工奉獻的謝意，特別於七夕這充滿愛的日子裡，給志工辦個快閃驚喜，親手將甜甜圈致贈給服務的志工，讓志工也感受到溫暖與甘心。

歡迎大家一起來世界客家博覽會，桃園好寮、好看、好遊又好食，參觀期間遇到了熱心服務的志工們，也別忘了跟辛苦的志工們說聲承蒙你、恁仔細！

相關新聞

周五前各地午後雷陣雨 山區慎防局部大雨

今天大台北、各地山區掀起雨勢，新北三峽測得今日最高雨量121毫米。中央氣象局提醒，周五前，各地留意午後雷陣雨，山區慎防局...

落雷影響號誌 文湖線全線暫停營運

台北捷運表示，文湖線疑似受落雷影響號誌異常，所有列車均已進站停妥月台疏散旅客，15:32全線暫停營運，並啟動公車接駁。維...

午後雷陣雨來了！14縣市大雨特報恐下到晚上

午後雷陣雨來了，氣象局針對新北等14縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

長榮787-10首進駐松機 七夕情人節首航羽田

今天七夕情人節，長榮航空波音787-10客機首度進駐台北松山機場，成為目前松機起降載客數最多的最大機型，即起投入松山-羽...

影／長榮航空波音787-10松山機場首航 星空聯盟塗裝執飛

長榮航空今天舉行波音787-10松山首航，即日起投入松山-羽田及松山-虹橋航線，估計個月將增加2,000個座位，推升業績...

雷陣雨狂炸宣洩不及 大台北部分地區短暫淹水

午後對流雲系發展旺盛，氣象局針對新北等14縣市發布大雨特報，大台北地區午後2點多下起大雨，一度風狂雨驟，雨水宣洩不及，部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦