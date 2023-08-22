雷聲轟隆降雙北 預報員：未來還會有

雙北下午打雷、閃電不斷，網友於臉書紛紛驚呼，「比颱風天還像颱風天」，也開玩笑說「七夕發誓的男人太多，所以不斷有雷劈」。中央氣象局預報員陳姵安22日解釋說，因為對流旺盛，雙北打雷頻頻，且集中於3點到4點之間，西半部未來幾天不排除有大型雷陣雨的狀況。

驚雷震、捷運停

台北市下午打雷閃電不斷，導致文湖線於3點下午32分一度暫停營運，經搶修後恢復全線營運。台北捷運表示，文湖線疑似受落雷影響導致號誌異常，詳細原因維修人員仍持續查修中。

中央氣象局指出，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風。雷雨雲的形成需要「充足的水汽」和「劇烈的對流運動」。22日下午熱對流旺盛相當發展，伴隨著打雷、閃電與劇烈降雨，也是今天雷聲轟轟的主要成因。

西半部大雷雨

陳姵安指出，22日雙北的雷電集中於下午三點到四點之間，台北市降雨量更達到82豪米，但4點之後，雨區就開始轉移到山區。她坦言，實際閃電的數字很難估計，但可以確定「非常密集」，未來西半部也不排除出現類似的雷陣雨。

天氣風險預報員方俊元也指出，23日到24日，台灣周圍仍是偏南至西南風環境，各地天氣晴到多雲，午後受熱力作用影響局部轉多雲天氣，出現局部短暫陣雨或雷陣雨。

他說，25日到週末，台灣周圍的環境逐漸轉變，太平洋高逐漸增強，環境風向逐漸轉偏東風影響，各地上午的天氣仍會是晴到多雲，午後熱力作用的降雨熱區會從各地山區轉移到中南部山區。

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