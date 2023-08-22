快訊

郭台銘訪金門！「他」意外現身廟宇合體 全程低調連致詞都沒有

陳隨意認了！爆離婚「淨身出戶」嘆：謝宜君把我當外人

選舉遭控洗錢1億元！謝國樑告林楚茵求償300萬元 判決結果出爐

長榮787-10首進駐松機 七夕情人節首航羽田

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
長榮航空波音787-10客機進駐松機，今日首航班BR190松山-羽田，由5月才交機、外觀為星空聯盟彩繪塗裝執飛。記者周彥妤／攝影
長榮航空波音787-10客機進駐松機，今日首航班BR190松山-羽田，由5月才交機、外觀為星空聯盟彩繪塗裝執飛。記者周彥妤／攝影

今天七夕情人節，長榮航空波音787-10客機首度進駐台北松山機場，成為目前松機起降載客數最多的最大機型，即起投入松山-羽田、松山-虹橋航線。今日首航班BR190松山-羽田，由5月才交機、外觀為星空聯盟彩繪塗裝執飛；但天空不作美，大台北午後大雷雨，機場作業也一度停擺，原定下午4時班機延至5時7分起飛。

長榮航空今天下午在松機舉辦首航慶典。長榮航空總經理孫嘉明致詞表示，松山、羽田及虹橋機場都位居都會中心區，方便商務旅客進出；長榮2010年開始經營松山-虹橋、松山-羽田航線，都是高乘載航線，疫前年平均載客率均維持約9成，周末連假常一位難求。

他說，長榮航空以高運量波音787-10投入該兩條航線，每趟航班可供342個座位，較現行執飛A330-300機型的309個座位，增加33個、約一成座位數。

長榮航空指出，未來每周6班飛往虹橋、每日2班飛往羽田。波音787機隊目前共有13架，包含4架波音787-9以及9架波音787-10；今年底前，將再交付2架波音787-10；2024年至2027年，交付9架波音787-9、2架波音787-10，屆時波音787機隊數將達26架。

波音 長榮 航線

延伸閱讀

印尼採購F-15EX戰機 與波音敲定交易

才剛開始復甦！預期Q4客貨雙好 長榮航孫嘉明：客運市場明年會更好

影／長榮航空波音787-10松山機場首航 星空聯盟塗裝執飛

禾浩辰七夕情人節捨正牌女友 改牽手宋芸樺再放閃

相關新聞

周五前各地午後雷陣雨 山區慎防局部大雨

今天大台北、各地山區掀起雨勢，新北三峽測得今日最高雨量121毫米。中央氣象局提醒，周五前，各地留意午後雷陣雨，山區慎防局...

落雷影響號誌 文湖線全線暫停營運

台北捷運表示，文湖線疑似受落雷影響號誌異常，所有列車均已進站停妥月台疏散旅客，15:32全線暫停營運，並啟動公車接駁。維...

午後雷陣雨來了！14縣市大雨特報恐下到晚上

午後雷陣雨來了，氣象局針對新北等14縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

長榮787-10首進駐松機 七夕情人節首航羽田

今天七夕情人節，長榮航空波音787-10客機首度進駐台北松山機場，成為目前松機起降載客數最多的最大機型，即起投入松山-羽...

影／長榮航空波音787-10松山機場首航 星空聯盟塗裝執飛

長榮航空今天舉行波音787-10松山首航，即日起投入松山-羽田及松山-虹橋航線，估計個月將增加2,000個座位，推升業績...

雷陣雨狂炸宣洩不及 大台北部分地區短暫淹水

午後對流雲系發展旺盛，氣象局針對新北等14縣市發布大雨特報，大台北地區午後2點多下起大雨，一度風狂雨驟，雨水宣洩不及，部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦