長榮787-10首進駐松機 七夕情人節首航羽田

今天七夕情人節，長榮航空波音787-10客機首度進駐台北松山機場，成為目前松機起降載客數最多的最大機型，即起投入松山-羽田、松山-虹橋航線。今日首航班BR190松山-羽田，由5月才交機、外觀為星空聯盟彩繪塗裝執飛；但天空不作美，大台北午後大雷雨，機場作業也一度停擺，原定下午4時班機延至5時7分起飛。

長榮航空今天下午在松機舉辦首航慶典。長榮航空總經理孫嘉明致詞表示，松山、羽田及虹橋機場都位居都會中心區，方便商務旅客進出；長榮2010年開始經營松山-虹橋、松山-羽田航線，都是高乘載航線，疫前年平均載客率均維持約9成，周末連假常一位難求。

他說，長榮航空以高運量波音787-10投入該兩條航線，每趟航班可供342個座位，較現行執飛A330-300機型的309個座位，增加33個、約一成座位數。

長榮航空指出，未來每周6班飛往虹橋、每日2班飛往羽田。波音787機隊目前共有13架，包含4架波音787-9以及9架波音787-10；今年底前，將再交付2架波音787-10；2024年至2027年，交付9架波音787-9、2架波音787-10，屆時波音787機隊數將達26架。