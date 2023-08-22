北市「青銀就業博覽會」構築青銀共事 青銀族群安心求職

北市府12日在圓山花博爭艷館舉辦「青銀就業博覽會」，友善企業齊聚一堂，現場提供超過8,000個工作機會，最高月薪上看12萬8千元，吸引眾多應屆畢業生、二度就業及退休後再就業的資深人才湧入求職。

本次「青銀就業博覽會」邀請166家企業，提供逾8,000個職缺，近6成無經驗可面試職缺，提升青銀就業機會。 圖／臺北市就業服務處提供

臺北市長蔣萬安在致詞時說到，青銀就業博覽會活動已邁入第六屆，一直以來深獲各界肯定。市府一直希望推動「青銀共事」，最近臺灣缺工問題嚴重，如果企業界能同時進用處世圓融、經驗豐富、重返職場的長者，再加上創意發想的年輕族群，對企業未來發展一定具有很大的助益。

蔣萬安指出，臺北市現在已進入超高齡社會，65歲以上長者已佔臺北市人口21%，達55萬多人，人口高齡化和少子化是無法避免和短期解決的問題，我們要妥善運用人力使其投入職場，中高齡者重返職場得面對各式各樣的挑戰、要展開全新的人際互動關係，青銀彼此合作之下才能帶動進步。

北市府希望透過「青銀就業博覽會」構築青銀共事，助益企業未來發展。 圖／臺北市就業服務處提供

就服處處長何洪丞則表示，本屆前三大參與產業為「住宿及餐飲業」、「批發及零售業」及「製造業」，現場職缺豐富且多元，更有不少企業開出高薪求才，本次活動除了希望幫助大家都能順利就業外，更希望消除年齡或容貌的歧視，建構友善的就業環境。

就服處長何洪丞。 圖／臺北市就業服務處提供

開出全場最高月薪12萬8千元的宇泰華科技人力資源部提到，目前公司正在積極的擴編，希望藉由各種不同的方式，接觸到更多優秀的夥伴；星聚點文創教育訓練部林經理則是說，中高齡或是高齡，因為在社會上有一定歷練，希望能借重其經驗，做好更多的服務，也是本次就業博覽會，最主要應徵的對象。

活動現場也吸引不少銀髮族前來求職。 圖／臺北市就業服務處提供

北市府接下來將在9月22日展開中型徵才活動、10月14日舉辦第一屆中高齡就業博覽會，還有各就服站每週微型徵才持續不間斷，有找工作需求的民眾可親臨各地就業服務站積極求職。更多詳情資訊可上臺北就業大補帖網站，或電洽臺北市就業服務處服務專線(02)2308-5231向專人洽詢。