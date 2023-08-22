七夕單身租屋補貼 學者：作用不大

「七夕單身不要緊，還沒結婚的單身青年租屋補貼加碼1.2倍！」營建署於22日表示，其他包括新婚、已婚育有未成年子女的租屋補貼也有金額加碼。然而，學者莊孟翰受訪時說，「加碼幫助不大」，政府應透過「盤查報稅」、「地上權住宅」等政策，協助青年取得住房為要。

行政院祭出「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，申請期間自7月3日至113年12月31日。營建署22日表示，為鼓勵婚育及協助單身青年減輕居住負擔，對於新婚、已婚育有未成年子女或未婚單身，只要有租屋居住者，補貼金額都有加碼。

租屋補貼 單身加碼

營建署22日表示，育有未成年子女（胎兒）家庭，1名未成年子女加碼倍數1.4倍、2名未成年子女加碼倍數1.6倍，每多1名未成年子女增加0.2倍；同時符合兩種以上補貼金額加碼身分者，補貼金額擇高補貼。

22日恰逢七夕情人節，營建署也跟上時事表示，「七夕單身不要緊，還沒結婚的單身青年也有加碼」。未達40歲單身的申請人，補貼金額加碼倍數為1.2倍。

以租屋在新北市區為例，原補貼金額上限為2400元的單身青年，申請人若單身、未達40歲，補貼金額上限可提高到2880元。

學者：作用不大

對此，前淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰受訪時表示，「加碼幫助不大」，光靠著補貼加碼，很難讓年輕人就願意脫離單身、多生小孩，主要的問題還是失業率高、物價上漲，「七夕補貼加碼」比較像是政策宣導的作用，實質意義不大。

他認為，政府應先盤查擁房大戶有沒有誠實報稅，並將取得的稅金用於協助青年族群購屋。莊孟翰舉例說，政府可以透過區段開發取得土地，並結合「地上權住宅」的模式，就能推出許多中繼性的住宅給民眾。

莊孟翰說，住宅政策不是「痛頭醫頭，腳痛醫腳」，更應多元性推動計畫，才能真正推動居住正義。

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