影／長榮航空波音787-10松山機場首航 星空聯盟塗裝執飛
長榮航空今天舉行波音787-10松山首航，即日起投入松山-羽田及松山-虹橋航線，估計個月將增加2,000個座位，推升業績成長。但今日因下午一場大雷雨，讓松山機場作業暫停，也讓首航飛羽田的航班因此受到延誤。
長榮航空波音787-10松山首航適逢七夕情人節，今年也正是長榮航空加入星空聯盟的十周年，也特別調派甫於5月份交機，全球首架波音787-10星空聯盟塗裝機執行任務，讓首航更具意義。
長榮航空總經理孫嘉明表示，「松山、羽田及虹橋機場位居都會中心區，是商務旅客往返台北、東京、上海重要的門戶，自2010年松山-虹橋、松山-羽田航線開闢後，疫情前年平均載客率均維持約9成，現在以高運量的波音787-10投入這兩條航線的營運，每趟航班可提供342個座位，較現行A330-300機型增加10%的座位數，而嶄新的客機更可滿足旅客的期待與需求。
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