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影／長榮航空波音787-10松山機場首航 星空聯盟塗裝執飛

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
長榮航空今天舉行波音787-10松山首航，特別準備首航小禮送給每位旅客。記者余承翰／攝影
長榮航空今天舉行波音787-10松山首航，特別準備首航小禮送給每位旅客。記者余承翰／攝影

長榮航空今天舉行波音787-10松山首航，即日起投入松山-羽田及松山-虹橋航線，估計個月將增加2,000個座位，推升業績成長。但今日因下午一場大雷雨，讓松山機場作業暫停，也讓首航飛羽田的航班因此受到延誤。

長榮航空波音787-10松山首航適逢七夕情人節，今年也正是長榮航空加入星空聯盟的十周年，也特別調派甫於5月份交機，全球首架波音787-10星空聯盟塗裝機執行任務，讓首航更具意義。

長榮航空總經理孫嘉明表示，「松山、羽田及虹橋機場位居都會中心區，是商務旅客往返台北、東京、上海重要的門戶，自2010年松山-虹橋、松山-羽田航線開闢後，疫情前年平均載客率均維持約9成，現在以高運量的波音787-10投入這兩條航線的營運，每趟航班可提供342個座位，較現行A330-300機型增加10%的座位數，而嶄新的客機更可滿足旅客的期待與需求。

長榮航空今天舉行波音787-10松山首航，特別調派五月剛交機的全球首架波音787-10星空聯盟塗裝機執行任務。記者余承翰／攝影
長榮航空今天舉行波音787-10松山首航，特別調派五月剛交機的全球首架波音787-10星空聯盟塗裝機執行任務。記者余承翰／攝影
長榮航空今天舉行波音787-10松山首航，但因下午雷雨導致班機起飛時間延誤。記者余承翰／攝影
長榮航空今天舉行波音787-10松山首航，但因下午雷雨導致班機起飛時間延誤。記者余承翰／攝影
長榮航空今天舉行波音787-10松山首航，但因下午雷雨導致班機時間延誤，候機室天花板更因大雨發生漏水情形。記者余承翰／攝影
長榮航空今天舉行波音787-10松山首航，但因下午雷雨導致班機時間延誤，候機室天花板更因大雨發生漏水情形。記者余承翰／攝影
長榮航空今天舉行波音787-10松山首航，即日起投入松山-羽田及松山-虹橋航線，長榮航空總經理孫嘉明（右二）與民航局局長林國顯（左二）一同出席首航儀式。記者余承翰／攝影
長榮航空今天舉行波音787-10松山首航，即日起投入松山-羽田及松山-虹橋航線，長榮航空總經理孫嘉明（右二）與民航局局長林國顯（左二）一同出席首航儀式。記者余承翰／攝影
長榮航空今天舉行波音787-10松山首航，旅客一同拍照打卡慶祝。記者余承翰／攝影
長榮航空今天舉行波音787-10松山首航，旅客一同拍照打卡慶祝。記者余承翰／攝影

長榮 波音 航線

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