影／長榮航空波音787-10松山機場首航 星空聯盟塗裝執飛

長榮航空今天舉行波音787-10松山首航，即日起投入松山-羽田及松山-虹橋航線，估計個月將增加2,000個座位，推升業績成長。但今日因下午一場大雷雨，讓松山機場作業暫停，也讓首航飛羽田的航班因此受到延誤。

長榮航空波音787-10松山首航適逢七夕情人節，今年也正是長榮航空加入星空聯盟的十周年，也特別調派甫於5月份交機，全球首架波音787-10星空聯盟塗裝機執行任務，讓首航更具意義。