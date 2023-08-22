周五前各地午後雷陣雨 山區慎防局部大雨

今天大台北、各地山區掀起雨勢，新北三峽測得今日最高雨量121毫米。中央氣象局提醒，周五前，各地留意午後雷陣雨，山區慎防局部大雨，尤其周四前山區雷陣雨的雨時長，可能延續至晚間。周六至下周二，東半部零星短暫陣雨、西半部午後局部短暫雷陣雨。

中央氣象局預報員陳姵安指出，周五前，各地多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生機會；她提醒，周四前各地山區的午後雷陣雨，可能延續到晚間。

周五前清晨到上午，雲林以南沿海地區有零星短暫陣雨。

陳姵安說，周六環境風場轉偏東風，東半部零星短暫陣雨、西半部維持多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，類似天氣持續至下周二。

另外，下周後，不排除有熱帶擾動發展，但不確定程度高，屆時觀測才有進一步判斷。