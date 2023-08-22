水煙酒吧、餐酒館空氣品質超標 長期暴露恐致癌

七夕約會，民眾常選擇氛圍浪漫的餐酒館、水煙館。但國內最新研究結果顯示，在餐酒館待兩個小時所暴露的總揮發性有機化合物（TVOC）是台灣室內空氣品質標準值的 1.27 倍之多；水煙酒吧的懸浮微粒 PM2.5，更標準值的3.1 倍。學者表示，TVOC包含烷類、醛類、酮類及芳香族等，長時間過量暴露，恐傷害肝、腎、大腦和神經系統，甚至致癌。

世界衛生組織（WHO）調查顯示，空污每年造成全球約700萬人死亡。台塑企業暨王詹樣公益信託與社團法人台灣室內環境品質學會共同推動「2023 年室內環境品質探討及健康促進研究」。總計畫主持人、輔仁大學醫學院副院長林瑜雯指出，民眾常將空污聯想到戶外的交通廢氣、工廠煙囪排放等。但據統計，民眾有8成時間待在室內，建材、烹調、清潔、辦公室影印機等，都是危害物質可能的發生源。

林瑜雯說，空污除了造成急性呼吸道感染、慢性阻塞性肺病（COPD），也與心血管疾病、癌症具有相關性，台灣雖是全球少數訂有「室內空氣品質管理法」的國家，但仍有進步空間。環保署公告的揮發性有機物（VOC）共有12項，並規定每小時平均測值要小於0.56ppm，仍高於世界衛生組織0.261ppm的建議量。VOC存在建材、女性化妝品、清潔劑等物質中，會對肝臟造成危害，甚至致癌。目前法規規定雖有總量限制，但並未針對每項物質訂有上限。

除了揮發性有機物，研究結果針對懸浮微粒（PM）、二氧化碳進行分析。林瑜雯表示，二氧化碳是評估室內人員是否密度過高、換氣效率是否良好的重要指標，室內人太密集、通風不佳時，二氧化碳也會升高。此外，二氧化碳濃度過高時，也會造成民眾呼吸費力、頭痛、是睡、倦怠等症狀。

「進到餐廳、燒烤店聞到的陣陣香氣，隱藏著燃燒產生的一氧化碳、二氧化碳和揮發性有機物。」林瑜雯說，研究將場所分為燒烤店、餐酒館、水煙酒吧三大類。結果顯示，燒烤店總揮發性有機化合物（TVOC）、二氧化碳均未超標，但PM2.5超過標準值1.53倍；餐酒館則TVOC超標1.27倍、二氧化碳超標2倍，懸浮微粒並未超標；水煙酒吧的TVOC超標1.58倍、PM2.5超標3.1倍，二氧化碳未超標。

她表示，研究方法是模擬實際生活情境，用餐兩個小時內，攜帶偵測器才進行評估。燒烤店測得的結果跌破眾人剪徑，TVOC、二氧化碳都沒超標，原因是店家多在烤爐邊裝抽油煙機；餐酒館則發現多有裝設空氣清淨機，但空氣對流狀況不佳，導致二氧化碳超標2倍；水煙酒吧則因儀器置於水煙設備旁，測得危害物質量高，但通風良好，二氧化碳未超標。