性騷不只制裁加害者 也要助當事人復原

「減少Metoo受害者產生憂鬱、PTSD，幫助他走出陰霾重新生活，跟使Metoo加害者受到法律管轄一樣重要！」衛福部心理健康司司長陳亮妤22日在研討會分享說，近年來申訴性騷擾的案例逐漸成長，這是好事，但在揭發犯罪的同時，也要重視受害者的心理復原，未來會增設社區心理衛生中心，並鼓勵受害者勇於諮詢。

克服揭露障礙

陳亮妤在22日的「#MeToo案件系列講座」研討會表示，過去性騷擾案例少，是因為被害者求助遇到很多阻礙，包括擔心在職場上受到非議、第三方不重視、報案論述成本高，諮商費用很貴（我國目前仍為自費）等等，因此減少求助的壁壘（Barrier）很重要，因為近年來許多研究都顯示，Metoo案件的心理健康危害比想像大。

過去就有研究顯示，性侵害的被害者在事後有「壓力創傷症候群」（PTSD）的機率非常高，受害者容易出現憂鬱、焦慮、飲食失調與自殺意圖，若未能將自身性創傷揭露，會對心理健康產生負面效應，受害者的生理病狀、就醫次數與使用藥物量都會增加。

注意長期治療

另外她也說，國外研究顯示，性騷擾或性侵相關案件後，會有74%民眾符合PTSD的發展機率，因此過去治療大多強調前3個月的諮詢與因應，但其實1年後，還是會有41%的受害者會有PTSD的徵兆，因此未來也要注意長期治療的部分，而受害者周圍的關係人也不要輕忽這樣的負面情緒。

「如果要組受害者互助會，要小心不要陷入負面情緒的循環！」陳亮妤提到，國外在戒毒或戒酒會有互助團體，但若未來要這樣處理Metoo受害者的情緒，需要注意是非常有經驗的社工或諮商師才能帶領，因為要避免受害者全部都陷入憤怒、報復與仇恨的情緒，這樣狀況反而更糟。

諮商要更普及

北醫衛福政策中心主任李伯璋也說，Metoo議題很複雜，但並非所有案件都需要臨床心理師或精神科醫生處理，且台灣目前健保還沒有將心理諮商納入，當案件沒那麼嚴重時，社工與諮商師和被害人的對話有助舒緩情緒，這方面還要再努力推動。

陳亮妤說，衛福部正在推動「社區心理衛生中心」，還有推動「性創傷復原中心計畫」，現在15到30歲青年還有3次免費心理諮詢，未來能在社區設有更多據點，讓民眾更願意求助。

【更多精采內容，詳見 】