芒果是否可循「饒慶鈴模式」重新叩關？農糧署回應了

中國大陸宣布即日起禁止台灣芒果銷陸，台灣芒果產區主要是台南、屏東、高雄，地方縣市首長是否可採台東縣長饒慶鈴、鳳梨釋迦模式，爬梳整個鳳梨釋迦生產供應流程後，重新向大陸提出申請重新恢復輸中？農業部農糧署表示，芒果季已經尾聲價格不錯，沒有出口必要，這些縣市政府也不會跟中國大陸談，要到明年六七月才會再有芒果。

農糧署今天舉行 「2023全國米糧精品伴手禮創意競賽」全國賽暨頒獎典禮；農糧署長胡忠一表示，台灣芒果賣到全世界，包括日本韓國，沒有一個國家有查到介殼蟲問題，中國大陸說有查到兩批台灣芒果有介殼蟲，他也覺得很奇怪，在一般出口大陸會用溫湯處理過，也就是用熱水處理過，殘留介殼蟲的機率低，芒果表皮很亮，不是像鳳梨釋迦或鳳梨比較粗糙，介殼蟲會存留。

胡忠一說，大陸發現介殼蟲就終止輸入，過去日本若發現介殼蟲就是薰蒸，薰蒸後再檢查，若沒有發現有蟲，就讓你入關，因此他在想大陸做這樣的宣示，有沒有符合ＷＴＯ規定；有介殼蟲就停止輸中，中國大陸要拿出證明，芒果輸出的國家中，到現在沒有發現介殼蟲殘留。

芒果是否可循鳳梨釋迦模式各縣市政府可向大陸申請重新談？胡忠一表示，芒果出口接近尾聲，幾乎沒有量，現在在批發市場每公斤批發價50多元，今天63.2元，沒有出口的必要，最大產地台南、屏東、高雄，這些縣市政府也都部會去談，一定要等到明年六、七月才有芒果，但不知道中國大陸在年底之前，還會不會再進台灣農產品，對這事情他覺得很遺憾。

胡忠一說，鳳梨釋迦95％都在台東，台東縣政府當然很急，但國際貿易涉及國與國的談判，若中國大陸故意找地方政府來談，中央政府職權就被架空了，這樣不好，個案是一回事，沒有縣市政府跟中央政府談，這樣不對等，除非「除非中共降低國格覺得和縣政府就可以談」，他認為中國大陸不是一個健全的經濟體，鼓勵農民往日韓等國銷售。

胡忠一說，過去外銷果品到中國大陸檢查最鬆，若要賣到日韓，要配合日韓的防檢疫要求，要做薰蒸，已符合當地要求的品質，也因此芒果賣到日韓價格較好，明年芒果季到來，會輔導強化供果園，依照對方國家的要求，也把田區清理乾淨，降低介殼蟲的影響；過去中國大陸要求最低，平時都不要求，也造成出口商與農民鬆懈了。