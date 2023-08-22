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山道猴子注意！調查：大專生1/4「願為女友戒菸」

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
爆紅影片「山道猴子的一生」年輕男主角於超商打工，不時在外抽菸。圖／翻攝Youtube
爆紅影片「山道猴子的一生」年輕男主角於超商打工，不時在外抽菸。圖／翻攝Youtube

爆紅影片山道猴子在影片中幾乎菸不離手，但山道猴子為女友卻能熬夜加班，借錢協助她支付簽新車的款項，據衛福部國健署最新111年調查，大專院校學生近30天內有5.37%抽傳統紙菸，當中有25%想為了男女朋友而戒菸，國健署倡議，今恰好為七夕，正是「戒菸」的好時機。

國健署委託臺北醫學大學辦理111年大專校院學生健康行為調查，最近30天內使用傳統紙菸的目前吸菸率為5.37%（男性8.58%、女性2.18%）。曾使用紙菸習慣且有戒菸經驗的大專校院學生中，想戒菸的原因「健康因素」位居第一（占43%）、其次依序為男女朋友（占25%）、菸品價格高（占19%）、自身形象因素（占19%）、父母及其他長輩因素（占16%）等。

「與你相戀是一種美，但與菸相處是一種健康危害....」國健署長吳昭軍表示，由調查可見，健康因素及為男女朋友戒菸，是影響大專校院學生戒菸的主要2大因素；戒菸除了可提升自我健康外，也可以避免周遭的人暴露於二手菸的環境而影響健康，更可以省下不少經濟開銷。

據111年調查結果顯示，超過五成（54.18%）的大專校院學生過去七天內曾遇過有人在校內、宿舍等處吸菸，校園二手菸暴露場所以吸菸區（59%）居多，其次依序是校門口（44%）、校園空曠處（37%）、停車場（27%）。國健署提醒，根據112年3月22日菸害防制新制第18條規定，各級學校校園全面禁菸。

國健署菸害防制組長羅素英表示，民眾若想戒菸，可利用國健署多元戒菸服務，於住家附近的醫院、衛生所、診所、牙醫診所、社區藥局尋求專業服務，全台約3,500家合約醫事機構的醫師及戒菸衛教人員會協助您戒菸。

另，也可透過免付費戒菸諮詢專線0800-636363及Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363），由專業諮詢人員提供便利、隱密的戒菸諮詢。

戒菸 國健署 山道猴子

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