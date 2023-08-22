長時間蹲跪工作 小心成職業性骨骼肌肉疾病

「職業性骨骼肌肉疾病」日增，尤其特定職業工作時必須長時間蹲跪作業、造成膝蓋損傷、半月軟骨破損案例越來越多。台南市郭綜合醫院今天舉辦案例研討會。職業醫學科提醒從事建築、搬運、園藝、清潔、修車等特定職業民眾，出現膝蓋疼痛等特定症狀時，要立即就醫。

膝蓋骨骼肌肉疾患很常見，長期蹲跪作業，半月軟骨破損特別多。案例40歲汽車保養維修師工作20多年，每天蹲坐2至3小時，有時頻繁起立蹲下有整天蹲坐。左膝疼痛1年多，經檢查診斷左側半月軟骨已破損。

職業醫學科主治醫師半月軟骨受損通常會疼痛。可能導致膝蓋在運動時不穩定，影響正常行走和運動。也可能會引起膝蓋周圍腫脹。受損的半月軟骨也可能會在膝蓋移動時卡住或有「卡住感」，限制膝蓋正常運動範圍、彎曲和伸展能力，動作變得困難或疼痛。

廖再緯表示，長時間屈膝工作、頻繁搬抬重物，膝蓋扭曲等不當工作姿勢，都很容易造成半月軟骨受損。足球、籃球等重複屈伸膝蓋運動風險高。

常見膝蓋職業性旋轉肌袖症候群職業有建築、搬運、電焊、清潔、園藝、鋪地磚、修車等行業工人，需長時間屈膝和蹲下。尤其有跪姿、深蹲姿或爬行等姿勢工作，是半月軟骨破損主要職業風險。