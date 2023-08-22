近5年性騷擾「不再摸了」 衛福部曝這類樣態上升最多

社會上不時發生性騷擾「#ＭETOO」事件，造成被害人身心受創。依衛福部最新統計，性騷擾事件申訴案件數呈逐年上升趨勢，自107年817件增至111年2086件，上升幅度達64%，其中成立案件數也有所上升，自581件增至1515件。以樣態分析發現增加最多前三名，分別為「偷窺、偷拍」、「展示或傳閱色情圖片（檔）或騷擾文字」及「跟蹤、尾隨、不受歡迎的追求」上升最多。

台北醫學大學今舉辦「#ＭETOO系列講座：跨越專業的對談」，台北醫學大學衛生福利政策中心研究中心主任李伯璋表示，#ＭETOO是目前社會所關心的問題，期盼透過研討會，讓更多人了解。

衛福部心理健康司長陳亮妤在研討會中談到「Metoo過後：性騷擾對心理的影響」，因性騷擾事件發生後，後續仍有許多心理的問題需要面對。依衛福部分析，107至111年性騷擾申訴成功案件的行為樣態分析，其中以「偷窺、偷拍」上升比率最多，自107年占比5%，一路上升至111年13%，增加6個百分點。

其次是「展示或傳閱色情圖片（檔）或騷擾文字」，占比自107年17%上升至111年22%，增加5個百分點，第三為「跟蹤、尾隨、不受歡迎的追求」，占比自107年3%上升至111年6%，增加3個百分點。

至於，明顯下降的性騷擾事件為「趁機親吻、擁抱或觸摸胸、臀或其他身體隱私部位」，占比自107年46%下降至111年30%，減少16個百分點。陳亮妤說，近5年來，性騷擾的樣態已明顯改變，研判這與社群媒體時代有關，因此「偷窺、偷拍」、「展示或傳閱色情圖片（檔）或騷擾文字」等影像騷擾案件數持續上升，而直接接觸身體的樣態則是逐年下降。

此外，經教育部報告顯示，校園疑似性騷擾事件通報數，自107年5892件增至111年11941件，其中調上升最多的學校等級是小學，案件數從1844件增至4589件，可見國小學生也開始注意身體保護。

但職場性騷方面，隱含的是權力上對下的關係，而被性騷擾對象常是不敢聲張的，因此，近5年來，面對性騷擾事件沒有申訴的比率明顯上升，比率從71.9%上升至80.3%，而有申訴的比率則從28.1%下降至19.7%，可見職場性騷需要額外花心思討論。