29歲男心臟病發險死 醫生揭「1飲食習慣」出事 警告一定要吃...

飲食習慣絕不容忽視！有台灣醫生分享病例，1名29歲年輕男子，突然心肌梗塞心臟病發，檢查發現3根血管均嚴重堵塞，其中1個更已完全堵塞，相當危險。醫生指出，由於患者飲食習慣不佳，沒吃早飯，令原本中老年人才會出現的心血管疾病，發生於年輕人身上，強調早餐十分重要。

臺灣心臟內科醫生黃建龍在節目表示，1名29歲年輕男子，突然心肌梗塞心臟病發送急診，而且3根血管都塞得非常厲害，1個更完全阻塞，讓他相當驚訝，「奇怪啊，有這麼年輕心肌梗塞的。他媽媽是糖尿病，爸爸是高血壓，可是再怎麼樣，也不會這麼早發病」。

台灣心臟內科醫生黃建龍在節目分享病例。（節目截圖）

不過黃醫生知悉男子生活習慣后，找出了如此年輕就患上心臟病原因。黃醫生指出，男子因家境差，要打兩份工作維持家計，包括業務員及晚間保安，由於晚早交接沒有時間吃早飯，午餐也有時沒吃，晚餐則吃得較多，應酬飲食也不健康，加上值夜班保安時一定要吃宵夜以防睡覺;混亂飲食習慣的，男子「三高基因（高血壓、高血糖、高血脂）」提早發作，導致出現心臟問題。

黃醫生強調早餐相當重要的，而若飲食狀況不佳，原本好發於長者的慢性病，也可能提早在年輕人身上出現。他又引述國外研究，追蹤了幾千人十多年，相較習慣吃早飯的人，不吃早飯的人罹患心血管疾病高87%，中風機率也高約三倍，顯示是否吃早飯，與心血管健康有顯著關係。

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文章授權轉載自《香港01》