室內藏空汙！民眾挑餐廳常看「這2點」 學者：其實代表空氣流通差

室內環境也有空污問題！輔仁大學醫學院副教授林瑜雯22日記者會表示，烹飪、影印機其實都是室內空汙的來源，包括餐酒館、水煙酒吧都常不合格。長榮大學學者張振平呼籲，人多熱鬧、香味濃的地方其實代表空氣流通較差，呼籲業者加裝通風裝置，政府應納入「空氣品質列管場所」。

室內空汙來源多

林瑜雯說，談到空氣汙染，大多數人只會想到汽車，工廠等室外汙染，但國人超過8成時間都待在室內，包括烹調、清潔，甚至是影印機都是空氣汙染的產生源，民眾不可不慎。

她強調，世界衛生組織調查顯示，空污每年造成700萬死亡，除了呼吸道症狀之外，與心血管疾病與癌症也有強烈關聯，室內揮發性有機物（TVOC）對皮膚具有刺激性，會引起暈眩、疲勞等症狀。環保署也規定，室內TVOC一小時平均測值須小於0.56pmm。

餐酒館多不及格

「今天是七夕情人節，很多年輕人選擇去吃餐廳、喝個小酒」，林瑜雯說，所以此次研究也針對年輕人常去的燒烤店、餐酒館及水煙酒吧等三種場所，進行檢測研究。研究結果顯示，實地檢測餐酒館二氧化碳竟是國家標準的2倍；餐酒館及水煙酒吧的TVOC暴露，亦是環保署規定的1.27及1.58倍。

長榮大學職業安全與衛生學系副教授張振平說，透過「流場模擬」的方式，研究室內環境與室外環境的空氣流通，得知室內空氣環境的狀況。

他指出，如果室內通風沒有增強排風效果時，在非尖峰用餐時間時（約15人），空間內人員增加時（約50人），二氧化碳不僅會迅速上升，濃度甚至會高達5倍之多。

飄香餐廳空品差

「人多熱鬧、香味濃的地方，其實都是空氣不流通的指標，但卻都是民眾挑餐廳的首選，」張振平呼籲，民眾在室內尋找窗戶或抽風機等第二出風口；業者應採取「開啟窗戶」增加空氣流通，如果缺乏窗戶的話，就應「加裝通風設備」或「加裝綠植」。

他也建議，主管機關應正視室內空污的問題，並納入「室內空氣品質列管場所」。

林瑜雯說，消費者有三個指標評估其室內空氣品質，包括大樓入口處標示的「二氧化碳濃度顯示板」；其次，人少的環境也優於人多的，每個人能夠有的空間越大，空氣品質越好；最後，可以目視確認室內新鮮空氣的來源，如牆上的壁扇或抽風機。

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