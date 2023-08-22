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國家警報響！ 雙北、桃等7縣市大雷雨開炸 15縣市豪大雨、山區暴雨

聯合報／ 記者彭宣雅陳智華╱台北即時報導
午後大雷雨開炸，氣象局呼籲民眾注意。本報資料照片
午後大雷雨開炸，氣象局呼籲民眾注意。本報資料照片

午後大雷雨開炸，氣象局針對屏東縣、台東縣及雙北、桃等7縣市發大雷雨即時訊息，另包括新北市及桃園等多個山區暴雨，呼籲民眾注意。至於雙北等15縣市也有豪大雨，恐下到晚上。

氣象局指出，屏東縣、台東縣大雷雨，持續時間至16時；新竹縣大雷雨持續時間至16時15分；桃園市、基隆市、台北市、新北市持續時間至16時45分，請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

此外，氣象局指出，今日屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北地區、屏東地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，影響到晚上。

豪雨範圍屏東縣山區。大雨特報包括台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。

氣象局也發布山區暴雨災防告警，針對新北市南勢溪(紅河谷至龜岩寶島區)、新北市大豹溪、新竹縣油羅溪(雞油樹下區域)、桃園市霞雲溪(優霞雲瀑布區)發布災防告警，持續時間至17時14分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象局並針對新北市永定溪(石碇蚯蚓坑)、新北市石碇溪(石碇淡蘭吊橋)、台北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防告警，持續時間至17時22分。

雙北等15縣市豪大雨特報。擷取自氣象局網站
雙北等15縣市豪大雨特報。擷取自氣象局網站

屏東縣 氣象局

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