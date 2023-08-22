弱勢家庭能源使用調查 兒盟：逾2成孩子家裡熱沒冷氣吹

兒福聯盟指出，當大家努力學習能源永續，卻有家庭被迫成為能源弱勢，據兒盟2023年弱勢家庭能源使用現況調查指出，逾2成孩童感覺家裡比較熱，但沒冷氣可吹，若進行跨年度比較，家裡較熱的孩童，今年沒有或很少吹冷氣的比例為53.1%，較2019年的47.5%來得高。IKEA與兒盟合作「心未來 亮起來」募款計畫，募集經費供經濟弱勢家庭更換節能家電、改善居住空間及學習能源知識教育。讓弱勢家庭中的孩子，不再成為能源貧窮下的受害者。

就讀國一且有學習障礙的妹妹(化名)，跟爸媽住在阿公留下的祖厝裡，一家三口勉強度日，但祖厝年久失修，冬天下雨時會漏水、進風，室內比室外還冷，晚上都要蓋好幾層被子；夏天則因房間沒有對外窗，冷氣老舊怕耗電不太敢開，晚上悶熱難入眠；也因為屋況不佳怕會漏電，所以不敢開日光燈，受限家裡沒有多餘經費，無法改善環境，就一直這麼湊合著住了很久。妹妹一家就是許多台灣能源弱勢的家庭樣貌。

兒盟指出，當水費、電費、瓦斯費等家庭能源總支出，占家戶所得10%以上，就稱為「能源貧窮」，有些家庭因經濟弱勢，無法省電節能，在國際上被稱為「能源貧戶」，這些家庭普遍問題是家中家電二手比例高，雖然耗電量大、電費高，卻是唯一的選擇，因為買不起新的節能家電，只能回收二手、或接受他人的捐贈。

兒聯調查發現，22%孩童感覺家裡比較熱但沒冷氣可吹，進行跨年度比較發現，2023年家裡較熱的孩童沒有或很少在吹冷氣的比例為53.1%，較2019年的47.5%來得高，顯示孩童感覺家裡溫度高，但在使用冷氣呈現下降的情形，因為他們苦於沒有冷氣或礙於高昂電費而不敢開冷氣。

除了冷氣，調查也發現，超過8成學童家裡的冰箱（82.4%）、電風扇（81.8%）和洗衣機（80.8%）為孩童幼時就有了，顯示該類家電的使用時間已久，相對也較為耗電。這些耗能又容易故障的家電，像是燈具、電冰箱與冷氣，常常讓面臨能源貧窮的家庭每月電費高居不下，往往扣掉房租與電費，便所剩無幾。

兒盟與IKEA攜手合作「心未來 亮起來」計畫，四大計畫內容包括發現、改善、培力及永續，期待不只提供孩童明亮、安全的生活空間，更透過汰換耗能設備，有效減少碳排放量，守護台灣環境永續，邀請關心能源貧窮及經濟弱勢家庭的大家一同捐款支持，共同翻轉能源貧窮。