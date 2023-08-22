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諮商補助使用踴躍 薛瑞元拍板增加預算、找資金來源

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部與心理諮商相關7大公學協會連袂規劃「年輕族群心理健康支持方案」，上路三周使用狀況踴躍。本報資料照片
衛福部與心理諮商相關7大公學協會連袂規劃「年輕族群心理健康支持方案」，上路三周使用狀況踴躍。本報資料照片

衛福部8月1日起提供15至30歲族群三次免費心理諮商，全台預估6000人受惠，惟部分縣市預約踴躍，衛福部長薛瑞元已經同意會增加預算因應。衛福部心理健康司長陳亮妤表示，將盡量協調讓已經有預約諮商的民眾可以完整使用三次諮商，會再做後續規劃。

年輕族群心理健康支持方案才上路三周就出現部分縣市衛生公告暫停預約狀況。陳亮妤解釋，各縣市使用狀況不同，以台北市為例，目前已經預約到9至10月，因此先暫停預約，但是不希望好不容易鼓起勇氣諮商的年輕朋友，才諮商一次就因為預約額滿而中斷，已跟縣市衛生局溝通不要取消後續預約，針對經費不足部分會想辦法。

薛瑞元稍早在環境部揭牌典禮受訪已經證實會追加預算，盤點各縣市使用狀況，並找預算支應。他亦在電話中表示，未來預算如何支應，明年是否常態化規劃仍要再評估，今日中午心健司也找與七大學協會討論心理諮商補助流程一事。

陳亮妤說，由於諮商補助涉及診所、醫院、心理治療所、諮商心理所四類機構，因此邀集台灣精神醫學會等一起討論，希望優化流程、上傳資料等狀況。

至於心理諮商補助估計要再挹注多少資源？陳亮妤表示，「缺口很難評估」，一個是接下來就要開學，校園諮商會負擔一些量能；再者是各縣市對於諮商、就醫等風氣不一樣，地方難以估算；最後，補助政策才上路三個月，雖然反應熱烈並且一直有監測趨勢但仍難以評估。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

衛福部 心理諮商 衛生局 薛瑞元

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