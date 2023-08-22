失眠的人50%「這裡痛那裡也痛」 奇美醫院發表疼痛預測

失眠的人經常「這裡痛那裡也痛」。奇美醫院麻醉部主治醫師何淳寧指出，失眠和慢性疼痛之間存在著密切雙向關係，失眠病人約50%同時有慢性疼痛，慢性疼痛病人也剛好有約50%面臨失眠的困擾。失眠與疼痛經常同時發生，卻也常被人忽略。

奇美醫院麻醉部今天發表自行研發「疼痛預測模型」成果。主治醫師何淳寧表示，醫界統計世界各地失眠盛行率在10%到30%，非常普遍，不僅影響身體自主神經系統平衡，更可能引起疼痛問題。失眠不僅影響慢性疼痛；奇美醫院的研究發現，急性疼痛例如手術後疼痛，失眠的人也會更為嚴重。

這種嚴重的術後疼痛不僅延緩病人回復正常生活速度，還會增加出現術後「譫妄」的風險。若病人在手術前長期使用安眠藥，也可能影響到術中麻醉藥物的需求量，或在手術前後因突然停藥而產生戒斷症狀，需要特別注意。

何淳寧說，奇美醫院2021年自行發展疼痛預測模型成功，這項新技術結合病人年齡、手術類型、睡眠狀況以及術中心率變異度指標預測數據，幫助醫療團隊精準掌握病人麻醉甦醒後疼痛情形，並制定合適的術後照顧計畫，確保病人手術期間安全舒適，降低術後疼痛、提高康復速度。

這套疼痛預測模型結合多項關鍵因素，使醫療團隊能夠更準確地評估病人手術後可能面臨的疼痛程度。奇美醫院麻醉部統計，46%的病人在手術前就有睡眠不佳問題。這些病人當中，28%屬中度到重度的睡眠障礙。在標準的止痛計畫下，這些睡眠不佳的病人在恢復室呈現較高的疼痛程度。

何淳寧說，疼痛預測模型可配合術中麻醉深度腦波監測(Entropy)、麻醉下疼痛指標(SPI)，手術期間全面監測病人麻醉狀態和疼痛感受。不僅有助於手術過程保持病人安全，還能減少手術帶來的不適。

何淳寧說，這項自行研發的疼痛預測模型，將為手術麻醉領域帶來重要進步，提供更安全、個人化麻醉醫療服務，讓病人能在術後更順利地恢復健康。