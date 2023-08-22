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嘉義縣限塑膠杯12月1日上路 預估逾300間業者受影響

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣限一次性飲料杯12月1日上路，預估逾300間業者受影響。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣限一次性飲料杯12月1日上路，預估逾300間業者受影響。圖／嘉義縣政府提供

配合行政院環保限塑政策，嘉義縣飲料店12月1日起，不得提供塑膠一次用飲料杯，包括PLA塑膠杯、保麗龍杯等，預估有逾300家飲料店受影響，禁用後每年可減少使用2047萬個一次性飲料杯，約減少512公噸二氧化碳排放量，若違法使用將處1200至6000元罰鍰。

環保局解釋，「飲料店」指從事茶、咖啡或冷熱飲等飲料販售，或調理供應顧客飲用的行業，包括茶飲店、咖啡店、冷熱飲店及攤商等；「塑膠一次用飲料杯」指生物可分解PLA塑膠杯、保麗龍杯等，限用後如有違反，將依廢棄物清理法處1200至6000元罰鍰。

環保局長張輝川說，嘉義縣目前列管飲料店多達300家，推估全面禁用後，每年可減少2047萬個塑膠一次用飲料杯排出，大約減少512公噸CO2排放量；另，提醒飲料店務必在12月1日前盤點庫存與備貨替代材質，汰換塑膠一次用飲料杯，配合限塑政策做環保。

環保局說明，針對中央限塑政策，已在6、7月邀集飲料店業者召開說明會，在限用期限前將持續宣導，並已輔導30家飲料店業者加入提供循環杯借用服務，涵蓋太保、朴子、中埔、新港、民雄等鄉鎮，請大家一起使用循環杯，養成自備、重複及少用的習慣。

限塑 嘉義 環保

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