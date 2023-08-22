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護理人力流失驚現醫院關床 薛瑞元：今年離職率較高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
新冠肺炎疫情後，護理人員快速流失，各大醫院因護理人力不足，出現「有床沒人」只能關床。圖為醫院示意圖。聯合報系資料照
新冠肺炎疫情後，護理人員快速流失，各大醫院因護理人力不足，出現「有床沒人」只能關床。圖為醫院示意圖。聯合報系資料照

新冠肺炎疫情後，護理人員快速流失，各大醫院因護理人力不足，出現「有床沒人」只能關床，北部尤為重災區，據傳台北馬偕醫院關了200床以上。衛福部長薛瑞元今坦承，今年確實離職率較高，但情況有所改善，9月護理人員放榜後就會有新血。

疫情期間因過度操勞，今年初開始護理人力大量出走，出現嚴重護理荒。依照醫事法規規定，每名護理師照顧病床約10至12床，無足額護理師就不能啟用病床，因此許多大型醫院都面臨關床窘境，衝擊病患就醫權益。

據了解，這波「關床潮」以醫學中心集中的北部為重災區，傳出台北馬偕醫院關了近200床、振興醫院關了100多床，新光醫院也關近50床。

薛瑞元今出席環境部揭牌典禮，會前接受訪問時表示，護理人員波動每年都會有季節性的因素，今年看起來比較嚴重，主要是醫院評鑑的恢復，醫院評鑑對護理人力有一定的要求，各醫院重新做盤點；另疫情結束後，很多護理人員想要休息、離職。

薛瑞元坦言，今年離職率較高，但目前來看情況已有改善；針對馬偕醫院關床200床以上，薛瑞元說，不確定有無關這麼多床，確實今年參加醫學中心評鑑的北部幾家醫院都有暫時性關床的情況，但今年9月護理人員考試就快放榜，很快就會有新的人力進來。

馬偕醫院 薛瑞元

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