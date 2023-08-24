敢飛，就能隨時乘風翱翔！跨世代影壇巨星梁朝偉、彭于晏勇敢一躍，演繹法國頂級干邑馬爹利的飛越精神！

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如果說，人生是場飛翔，那麼為了更高處的風景，你有沒有凌空展翅的勇氣？

1715年，年少的尚‧馬爹利（Jean Martell）懷抱著夢想背井離鄉，終於在法國干邑找到世界上最好的生命之水，從此開啟了法國頂級干邑酒廠 — 馬爹利（Martell）的傳奇。

300年後，梁朝偉、彭于晏接連以不斷挑戰、勇敢追求突破的態度與人生故事，詮釋了馬爹利無所畏懼的領銜精神；只要勇敢一躍，人生隨時能乘風翱翔，展開絢爛不凡的飛翔旅程。

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無畏挑戰，看大膽能帶我們飛多遠！馬爹利攜手梁朝偉與彭于晏，詮釋不斷高飛的勇氣

「只要你敢飛，就能去到更高處！」談起馬爹利傳承300年多年的品牌精神，梁朝偉有著強烈的共鳴與感觸，從電視到電影，從影壇到歌壇，梁朝偉從不吝於做出新的嘗試，無論是《射鵰英雄傳之東成西就》裡不計形象的搞笑演出、《無間道》裡孤獨卻堅守正義的臥底警察、《色，戒》裡一個眼神就隱含千言萬語的特務頭子、或是《尚氣》裡亦正亦邪令人動容的反派角色，每一次演出的淬煉，讓梁朝偉一步步踏上影壇的更高峰。儘管 現在的梁朝偉已是華人世界無人不曉、甚至紅進好萊塢的巨星，戲外的他卻始終低調謙遜，因為他的目光從不僅只是停留在眼前的高度，而是眺望遠方，探索未來的無盡可能，尋找下一個值得挑戰的角色，不斷嘗試更精采的演出。

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同樣以精湛演技和迷人外型風靡亞洲的巨星彭于晏，他的飛翔則多了一分屬於中生代的躍躍欲試和無畏精神 。從影20年來，彭于晏始終在拓展身為職業演員的各種可能性，從《聽說》幾近本色出演的青澀暖男、《翻滾吧！阿信》中浪子回頭的體操國手、《破風》裡自行車選手最終創造逆風奇蹟，到《湄公河行動》牢記槍械與外語知識才能傳神演出的駐外情報員，每一個角色都是彭于晏人生中的一場飛行，而每一次的躍步都描繪出了更廣闊的未來。「每一次進入角色的過程對我來說都是一次探索式的飛翔。雖然途中可能會逆風，也可能偶爾迷航，但對我來說都是無法複製的寶貴經歷」。

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兩位不同世代影帝各自憑藉著不懈努力和持續挑戰的積極態度，在巨星雲集的華語影壇中留下自己的一頁；正如同馬爹利以細膩精湛的調和工藝與大膽創新的突破精神，持續打造獨一無二的經典干邑酒款，不斷創造新的里程碑，更在烈酒的領域中深深刻印下自己的名字。

大膽邁步，從偶像派演員到實力派巨星！彭于晏：飛翔前的第一躍，總是最難的

在馬爹利藍淬燕與名仕微電影廣告裡，彭于晏一人分飾二角，一個代表著內心的恐懼和外界的質疑，一個則是追求突破的自己，當兩個角色在戲中正面對決，彭于晏選擇大膽邁步，因爲「沒有什麼挑戰，可以阻擋我面對自己的內心 。」當迎面而來的挑戰越艱巨，越是要直球對決，攀越到下一個巔峰；而面對的質疑越響亮，更要無畏向前，終會讓質疑的聲音化為追隨的足跡。

跨越干邑與威士忌的界線，馬爹利藍淬燕用大膽精神開拓頂級干邑的嶄新篇章

正如彭于晏不安於現狀的無畏精神，馬爹利同樣在堅守傳統完美的製酒工藝美學之中，不斷突破，開創無限可能，馬爹利藍淬燕（Blue Swift）便是由此而生。為了紀念1783年馬爹利首度將干邑運送到美國的突破，馬爹利推出了首款以V.S.O.P干邑原酒，於波本橡木桶中二次熟成的創新之作，細緻悠柔的生命之水浸潤於波本桶中，柔和馥郁的果香與波本帶有的香草香氣，再與烤橡木風味交織碰撞出全新口感，打破干邑和威士忌的界線，完美體現馬爹利大膽飛越的無畏精神。

全球首款以V.S.O.P干邑為原酒，並在美國波本威士忌桶中二次熟成的馬爹利藍淬燕（Blue Swift），大膽跨越干邑與威士忌的界線，體現馬爹利勇於創新、往更高處飛翔的品牌精神。 圖／保樂力加 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

超越V.S.O.P等級的馬爹利名仕干邑，細緻優雅，詮釋東西方品味的完美共識

在微電影廣告中與彭于晏交會的馬爹利經典酒款名仕（Martell Noblige），以優雅、飽滿的風味令人沈醉。彭于晏在西方社會成長，又走紅於亞洲影壇的經歷，也與馬爹利名仕有著有趣的呼應，不只因為來自西方的干邑由馬爹利在1858年帶入亞洲，更 因為馬爹利名仕本身就是一支專為亞洲品飲者而設計的酒款，與中式珍饌美味的完美搭配，也在亞洲掀起了干邑熱潮。年份超越V.S.O.P.等級，精選來自邊緣區與大、小香檳區超過150種生命之水調和，成就了馬爹利名仕層次繁複的風味，清新豐富的水果香氣、香草與奶油和輕微的焦糖氣息，與多樣的木質調香氣，柔和包覆於金銅色的醇潤酒漿中，留下悠長餘韻令人回味。

專為亞洲品飲者而生的的馬爹利名仕干邑，年份超越V.S.O.P.等級，精選邊緣區與大、小香檳區超過150種生命之水調和而成，風味優雅細緻。 圖／保樂力加 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「我覺得人生是由很多很多次飛翔組成的，不大膽去追一次就無法知道我們有機會到達哪裡。」彭于晏說，就像馬爹利飛越三個世紀，越過汪洋大海卻始終未曾停歇、懷抱勇氣再創高峰，「希望我們永遠都有再次起飛的勇氣，看大膽能帶我們飛多遠！」

巔峰之上，還能展翅翱翔！梁朝偉：成功，從來不是人生的終點

在馬爹利藍帶的微電影廣告裡，開頭梁朝偉便說道：「當你身處巔峰，又該何去何從？」當一個人已經站上巔峰，想要縱身一躍，遠比一無所有的人更需要勇氣，而對於已經站在華人影壇頂峰的梁朝偉，依然認為前路無限廣闊，因為直到如今地位，他依舊覺得自己還有許多想要嘗試的領域，「可能因為我是一個追求完美的人吧！所以一直覺得自己的每一部作品都能找到很多可以改進的地方。」

頂級干邑馬爹利藍帶X.O.，延續111年無可取代的不朽傳奇

在影片中，梁朝偉和法國影帝文森卡索飾演的愛德華‧馬爹利（Edouard Martell）跨越時空遙相呼應。身為馬爹利創始人的曾孫，愛德華‧馬爹利雖然肩負著輝煌的家族歷史，既有的品牌榮光卻絲毫沒有讓他放慢腳步，反而讓他更加渴望突破創新，在1912年締造馬爹利藍帶（Martell Cordon Bleu），為史上第一款擁有自己命名的X.O.頂級干邑，更被譽為無法複製的傳奇干邑！調和超過200種來自邊緣區的生命之水，細膩圓潤的口感在入口後迸發渾厚優雅的花果香，蘊含摩卡咖啡香調與獨特的紫羅蘭香氣，令人著迷。去年馬爹利藍帶更迎來了110周年，新包裝以象徵著馬爹利藍帶傳統標誌的家徽與藍色緞帶為設計主軸，藍色緞帶在法國代表著16世紀皇家與王政的輝煌驕傲，如今更是榮耀與禮讚的象徵，而瓶身的雨燕浮雕則述說著馬爹利飛越不凡的精神，彰顯馬爹利藍帶的經典地位。

馬爹利曾孫愛德華‧馬爹利再創傳奇干邑 — 馬爹利藍帶，以在國際代表卓越的藍色絲帶為名，是史上第一款有自己名稱的X.O.頂級干邑，也是馬爹利的標誌之作。 圖／保樂力加 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬爹利藍帶的傳奇自酒款誕生之後就不斷綿延堆疊，在干邑之鄉的法國更有著代表性的地位，每一個皇室宴會、接待外賓的重要場合，都有馬爹利藍帶的身影出現。1918年，第一次世界大戰停戰期間馬爹利干邑以和平獻禮之姿被用於款待各方；1957年，法國總統向英國女王伊莉莎白二世贈以馬爹利藍帶水晶酒瓶，以紀念她首次正式訪問法國；1971年，日本裕仁天皇到法國進行國事訪問期間，作為表達尊敬和重視的贈禮，同樣是馬爹利藍帶。

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巔峰之上的極致工藝新篇章，馬爹利X.O.再創經典

正當世人以為馬爹利已經臻於頂峰，2005年推出的馬爹利X.O.再次驚豔全球味蕾！這款深烙在世人心目中的頂級酒款，揉合了大香檳區與馬爹利最引以為傲的邊緣區生命之水，完美平衡大香檳區的醇厚強勁與珍罕邊緣區的細緻優雅特質，為品牌極致釀造工藝再創高峰。正如微電影廣告尾聲處，梁朝偉和愛德華‧馬爹利兩位主角互相舉杯致意，說道：「只要你敢飛，就能去到更高處。」不僅為彼此站在頂峰之上仍要大膽飛越的精神做出精湛註腳，也是馬爹利300年傳奇的最佳詮釋。

馬爹利X.O.再創經典，完美平衡高比例的大香檳區與邊緣區生命之水，彰顯馬爹利300多年來的經典風格，獨特拱橋瓶身設計更是馬爹利大膽精神的再一次精彩呈獻。 圖／保樂力加 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬爹利持續飛越新高度，款款經典干邑各自精彩

從1715年創廠，憑藉著歷代傳承的製酒工藝與不懈探索的熱情，馬爹利成就了一段現在進行式的頂級干邑酒廠歷史，從大膽跨界的馬爹利藍淬燕，到優雅細緻的馬爹利名仕，超越Ｖ.S.O.P等級的醇釀帶來的是不斷地向未知挑戰的無畏，而經典不墜的傳奇馬爹利藍帶、頂級醇厚的馬爹利X.O.，則彰顯了馬爹利持續攀越巔峰的飛翔旅程。三百多年的傳承淬煉讓馬爹利踏足於更高的起點，而在持續突破的領銜精神帶領下，也讓人期待不斷挑戰帶來更多精彩！

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