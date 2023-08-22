台北、台中免費心理諮商額滿 薛瑞元：盤點各縣市資源
衛福部8月1日起提供15至30歲族群三次免費心理諮商，全台預估6000人受惠，諮商預約踴躍，不到一個月，台北、台中已傳出名額已滿情況，衛福部長薛瑞元今受訪時表示，目前還在盤點各縣市使用情形，
台中市、台北市傳出名額已滿，新北市、桃園市、台南市、高雄市四都名額迅速消失中。衛福部心理健康司司長陳亮妤說，部分縣市已提出增加預算的需求，上周與22縣市開會後，現正盤點各縣市使用情形，今天中午將與臨床心理師、諮商心理師等七大學協會討論，對於是否增加預算，目前保持樂觀。
薛瑞元今出席環境部揭牌典禮，會前接受採訪時表示，現在正在調整當中，看能夠供應多少資源，與各縣市的資源還在做調整。
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