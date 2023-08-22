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賈新興：地球發燒+聖嬰現象 全世界溫度可能會破紀錄

聯合報／ 記者趙宥寧陳智華╱台北即時報導
未來仍是午後有雷陣雨天氣型態，出門最好帶傘。本報資料照片
未來仍是午後有雷陣雨天氣型態，出門最好帶傘。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道表示，全球7月均溫創紀錄，全球海溫連續4個月破紀錄，這是一個提醒訊號，地球發燒和聖嬰現象影響，全世界溫度可能會破紀錄。

賈新興指出，地球今年7月創下174年以來最熱紀錄，比長期平均溫15.8度高出了1.12度，全球海溫連續4個月破紀錄、創新高。地球今年1-7月均溫也創174年以來第三高紀錄，比長期平均溫13.8度高出了1.03度，因此淨零碳排全球都重視。

至於未來天氣型態，賈新興指出，未來10天午後西北雨天氣型態，出門要帶傘，雨水主要在中央山脈以西。 21日至28日微弱西南風影響，清晨至上午嘉義以南有零星短暫陣雨，午後西半部及各山區有局部短暫雷陣雨。 29日午後西半部及各山區有局部短暫雷陣雨，30日午後山區有零星短暫雷陣雨，31日西半部及宜花有局部短暫陣雨。

賈新興 嘉義

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