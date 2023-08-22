今起晴朗高溫 周五起午後降雨熱區轉移到中南部

天氣風險公司天氣分析師方俊元今天指出，今至周四持續夏季型天氣型態，晴午後多雲局部短暫陣雨，但周五到下周日台灣周圍的環境逐漸轉變，午後熱力作用的降雨熱區會從各地山區轉移到中南部山區，並且中南部山區的降雨容易往平地擴散影響。

方俊元指出，今天到周四台灣周圍是偏南至西南風環境，各地天氣晴到多雲，午後受熱力作用影響局部轉多雲天氣，山區有局部短暫陣雨或雷陣雨，上午要留意各地高溫，戶外活動者要多加留意防曬、補充水分，以避免熱傷害。如安排去山區活動，也要格外小心午後陣雨或雷雨。

方俊元指出，周五到下周日台灣周圍環境逐漸轉變，太平洋高逐漸增強，環境風向逐漸轉偏東風影響，各地上午的天氣仍會是晴到多雲，午後熱力作用降雨熱區會從各地山區轉移到中南部山區，並且中南部山區降雨容易往平地擴散影響，安排周末活動要留意天氣資訊。