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夏季型天氣型態高雄花東高溫36度 彭啟明：尚無颱風接近訊息
天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，最近又回到夏季型天氣型態 ，尚無颱風接近訊息。
彭啟明指出，今日至周四偏南至西南風。上午晴，午後局部山區多雲伴隨短暫雷陣雨。需注意防曬、補充水分，山區遊玩請注意午後雷雨。
氣象局上午7:24分針對高雄市、花蓮縣、台東縣發布高溫黃色燈號，指出天氣高溫炎熱，今日中午前後高雄市、花蓮縣、台東縣地區為黃色燈號，恐達36度以上，呼籲民眾注意，減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。
彭啟明指出，至於周五到下周日天氣，偏東風增強。上午晴到多雲，午後中南部山區易有降雨擴散至平地。提醒民眾如計畫周末外出，請先查看天氣資訊。
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