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今起至下周一持續晴熱午後雨 吳德榮：多個熱帶擾動持續觀察

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
今起至下周一水氣減少，天氣晴熱，午後近山區有局部雷陣雨，恐有局部「大雷雨」機率。本報資料片
今起至下周一水氣減少，天氣晴熱，午後近山區有局部雷陣雨，恐有局部「大雷雨」機率。本報資料片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最近有多有多個熱帶擾動發展，其中兩個往日本方向前進，另一個醞釀調整中，對台灣影響需持續觀察。

吳德榮指出， 最新歐洲模式模擬顯示，未來一周太平洋高壓偏弱，從東亞向東延伸至菲律賓東方海面為「季風低壓」環流所籠罩，其中有多個熱帶擾動發展。

周三(23日)第1個擾動大約行進至日本九州、四國，強度弱、影響不大；第2個擾動在菲律賓東方海面，下週日(27日）偏北進行已在日本東南方海面，第3個擾動則在菲律賓東方海面醞釀調整，但各國模式之間存在不小差異，需再觀察。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至下周一水氣減少，天氣晴熱，但太平洋高壓偏弱，大氣仍不穩定，午後近山區有局部雷陣雨，不排除有局部「大雷雨」機率，應持續注意；晨間中南部偶有「陸風環流」帶來局部短暫陣雨的機率。今日各地區平地氣溫：北部24至35度，中部24至36度，南部24至36度，東部22至35度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，多個熱帶擾動發展。周三第1個擾動行進至日本九州、四國，強度弱、影響不大；第2個擾動在菲律賓東方海面(左圖)，下周日偏北進行已在日本東南方海面，第3個擾動則在菲律賓東方海面醞釀調整(右圖)，需再觀察。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，多個熱帶擾動發展。周三第1個擾動行進至日本九州、四國，強度弱、影響不大；第2個擾動在菲律賓東方海面(左圖)，下周日偏北進行已在日本東南方海面，第3個擾動則在菲律賓東方海面醞釀調整(右圖)，需再觀察。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 日本 菲律賓

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