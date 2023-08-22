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類流感增多 公費抗病毒藥延至9月底

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

入秋後，不時大雨天氣轉涼，近兩周類流感就診人次呈上升趨勢，以A型H1N1流感為多。衛福部疾管署副署長曾淑慧說，近期流感病毒仍在社區流行，流感併發重症病例數未見下降，其中多為65歲以上長者及慢性病者，因此今年將延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，期限至9月30日止。

曾淑慧說，考量流感病毒持續在社區活動，延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，為有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者。

基層醫療協會理事長、小兒科醫師林應然說，近期確實發現類流感病人增多，流感方面以A型流感病人較多。流感主要症狀為高燒、肌肉痠痛、疲累，常合併頭痛、喉嚨痛、流鼻涕等，建議出現類似症狀時應就醫，確診為類流感或流感後，可盡速給藥治療。

疾管署表示，公費流感抗病毒藥劑配置於各縣市約4千家合約醫療機構，配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。目前流感與新冠肺炎疫情在社區共同流行，若民眾有類流感症狀，除可先用新冠病毒家用快篩檢測外，如出現呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應盡速就醫，由醫師診斷評估是否符合公費藥劑用藥條件。

類流感 醫師 流感病毒

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