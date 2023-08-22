七夕約會 謹記5招護身

今天是七夕情人節，情侶們計畫一同度過浪漫的夜晚，情竇初開的青少年卻容易被愛情沖昏頭。衛福部國健署公布，去年12至18歲青少年性侵案共有3998件通報，其中以「男女朋友」關係占大宗。杏陵醫學基金會執行長高松景表示，犯案多為「性欲型」，提醒要慎選約會、清楚拒絕，可降低性衝動。

性侵案件分三大類型，高松景指出，一是性欲型，青少年性器官正好在萌芽期，易因為性衝動而強迫對方發生性關係；二是憤怒型，因為痛恨異性，只要感到憤怒就透過強暴等行為發洩情緒；三是權力型，喜歡強暴後的權力感，覺得自己很優越，便透過強暴獲得控制感。

高松景說，憤怒型與權力型性侵的加害者，通常會尋找不熟識的對象；青少年則多會因為情人節，便期待與約會對象發生性行為，因此約會地點就相當重要。

高松景指出，明亮、空曠、人多的地方，都是很好的約會地點，但若是約會對象欲發生性關係，絕大部分性欲型犯案者只要在「拒絕」後，性衝動感就會下降，因此要明確且迅速的拒絕對方。不過，憤怒型與權力型則要注意，拒絕反而會引發對方更強烈情緒，導致後續施暴情形發生。

國健署提醒，青少年約會謹記五大注意事項，分別為約會地點、情緒管理、不探視隱私、不越界相處、不違背原則，並避免在約會中喝下來路不明的飲料及酒類等；當約會過程中對方有任何行為讓自己感到不舒服時，都要勇敢拒絕對方，或尋求家人、朋友及專業人員的幫助。