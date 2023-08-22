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醫院Google評分／專家：只能參考 民眾：避醫療糾紛

聯合報／ 記者沈能元林琮恩鄒尚謙／台北報導
雖然Google評論、星級多寡，不代表醫院醫療成績，但各醫院均重視這項分數。圖為開刀房示意圖。本報資料照片。
雖然Google評論、星級多寡，不代表醫院醫療成績，但各醫院均重視這項分數。圖為開刀房示意圖。本報資料照片。

學者與專家都認為，醫療不是服務業，不能以Google評分高低，論斷醫院優劣，頂多只能當作參考。衛福部醫事司副司長劉玉菁則認為，民眾就醫選擇時應以衛福部醫院評鑑結果為主要指標；但不少民眾卻認為Google評論中若有嚴重醫療糾紛，就會避免前往，當然是一種就醫標準。

林先生表示，不管去大醫院、小診所，都會習慣性瀏覽Google評論，「因為沒有其他更有公信力的資訊可參考」。家裡有二寶的李小姐表示，會特別注意負評，如有嚴重醫療糾紛，當然就會避開，「Google評論並不一定準，但還是可以當成就醫標準」。  

「Google評分只對表淺的服務品質有幫助。」陽明交通大學公衛所教授周穎政說，醫護人員親切、客氣，或是指標清晰、動線佳等都可拿高分，但台灣健保給付偏低，且核刪機率高，醫師必須謹慎行事，病患或家屬如果想要住院、做高階檢，遭醫師否決，就可能給一星負評。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，在醫策會醫學中心評鑑中，台大醫院、台北榮總表現優異，名列前茅，但在Google評分卻不到四顆星，足見網路評分只能當成參考意見之一，甚至可能被有心人操作，不宜作為就醫選擇的唯一依據。

私立醫療院所協會前理事長朱益宏說，任中山醫院院長時，十分關注醫院的網路評分，不管評分客不客觀、分數高或低，如發現負評，且情況屬實，當然必須改善；但極少部分醫院為追求滿意度，開診前要求醫護人員列隊，向病人彎腰鞠躬，這就不是好現象。

醫策會執行長王拔群說，網路評分太過主觀；不過大部分醫院如被抱怨就會改進，正是台灣醫療品質不錯的主因。

醫師 衛福部 醫護人員

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